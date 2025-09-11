Русские просчитали наш потенциал, начался коллапс в экономике из-за дефицита мужиков, – укро-эксперт
Россия просчитала мобилизационный потенциал Украины и ее экономические возможности. Экономика оллапсирует на фоне нехватки рабочих рук из-за того, что половина пригодного и работоспособного мужского населения уже «потрачена».
Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские давно посчитали наш мобилизационный потенциал, они прекрасно знают, что он ограничивается цифрой в 6 миллионов человек. Половину из них мы уже использовали.
Убитые, раненые, калеки плюс миллион человек в армии, плюс миллион шестьсот, может уже больше, сбежало – вот, у тебя же трех миллионов физически нет.
Считается, что разрыв экономических цепочек происходит при 15% мобилизованного мужского населения. У нас не 15%, у нас уже намного больше этого. У нас, по большому счету, экономика работает на внешнем допинге – ресурса, который дает Запад, и мы только за счет этого держимся.
Как только обрубается этот ресурс… И русские работают над этим в Польше, Германии, во Франции и во всех остальных странах, чтобы развалить этот консенсус, – с помощью популистов, в которых вливают огромные ресурсы, либо которым просто дают грамотные подачи и раскручивают их, позволяя дестабилизировать политические системы в странах ЕС.
То, что происходит сейчас – бизнес просто начинает орать благим матом, – вот это и есть коллапсирование экономики в условиях, когда у нее просто не хватает рабочих рук», – заявил Романенко.
