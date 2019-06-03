Саакашвили шантажировали интимным видео

03.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Ближайшее окружение теперь уже отставного президента Украины Петра Порошенко предлагало экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили несколько миллионов долларов, чтобы он добровольно покинул страну.

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, ему угрожали опубликовать интимное видео, а когда это не подействовало, предложили деньги.

«Сначала они пытались меня шантажировать видео личной жизни. А после этого сказали, что если я сейчас покину Украину, миллион долларов получу в Украине сначала, а после встречусь с Кононенко в Вене и два или три миллиона они обещали через посредников. Я их случайно послал и после этого все закончилось очень плохо», – заявил Саакашвили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», юный транс рассказал об интимной связи с Саакашвили.