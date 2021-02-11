Самопровозглашенцы перенесли свержение Лукашенко на весну

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Беглые белорусские майданщики обнародовали план свержения президента Александра Лукашенко.

Так, у экс-министра культуры Павла Латушко документ называется «Весна 2021: белорусское освобождение», тогда как у самопровозгласившей себя «избранным лидером белорусской нации» Светланы Тихановской – «Стратегия победы белорусов».

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Оппозиционеры призывают усиливать протесты оказывать внешнеполитическое давление и новые санкции вплоть до «ультимативного пакета», если Лукашенко не выполнит условия передачи власти.

При этом Тихановская признает, что в ходе начавшихся в прошлом году антиправительственных протестов победы добиться не удалось, но тем не менее призывает к забастовкам, продолжать «партизанить» и уменьшать эффективность госаппарата.

В свою очередь прозападный минский обозреватель Валерий Карбалевич, поддерживающий майданщиков, усомнился в успехе озвученных планов.

«Планы общественно-политической жизни, тем более план победы революции, в природе очень редки. Потому что мы имеем дело с человеческой психологией, которую сложно планировать. Ни одна революция в мире не была никем предсказана, не то что спланирована», – сказал эксперт в комментарии «Независимой газете».

Кроме того, эксперты обращают внимание, что оппозиция фактически раскололась.

«Все, что написали Латушко и НАУ в «плане Белорусского освобождения», несколько перпендикулярно тому, что описала в своей стратегии Тихановская… Мне кажется, что и Светлана Тихановская, и Павел Латушко очень сильно поспешили с выкладыванием своих стратегий, которые нужно было довести до ума», – говорит еще один симпатизант белорусских майданщиков Андрей Егоров.

«Безусловно, конкуренция лидеров протеста есть, и она очевидна. Слава богу, что они пока воздерживаются от взаимной критики, и это хорошо», – пытается смягчить неоднозначность ситуации Карбалевич.