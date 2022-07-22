«Саня останется с нами»: Отставки не будет. Лукашенко окреп и нарастил популярность

Новости Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко решил вновь напомнить о себе Европе, дав интервью редактору московского бюро «Франс Пресс» Антуану Ламброскини. Полностью это интервью еще не опубликовано, однако полуофициальный телеграм-канал президентской пресс-службы «Пул Первого» уже выложил несколько отрывков. Какие же сигналы подает руководитель Белоруссии европейцам?

В интервью Лукашенко в очередной раз примерил роль миротворца, посоветовав Украине сесть за стол переговоров с Россией, чтобы заключить мир на более приемлемых для себя условиях, обвинил Запад в том, что тот породил и поддерживает войну, припугнул французов голодом и диктатурой и сказал, что смотрит в будущее с оптимизмом.

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В целом интервью получилось, пожалуй, самым пророссийским из всех, которые он давал западным медиа. В основном разговор шел о внешней политике, однако затрагивалась и внутренняя.

И самым интересным внутриполитическим вопросом была перспектива его дальнейшего пребывания на президентском посту. И здесь Западу был дан неприятный для него сигнал – Лукашенко окреп, почувствовал себя в безопасности и сейчас, похоже, опять намерен править пожизненно. Если в прошлом году, во время рекордной восьмичасовой пресс-конференции он говорил «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро» и утверждал, что знает 15 – 20 кандидатур, то сейчас говорит о том, что отошел бы от власти, если бы была определенная ситуация в стране и за ее пределами.

«Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине», – заявил Лукашенко.

С этим не поспоришь. Слушая безумные заявления лидеров оппозиции, которые все, как один, не только поддерживают киевский режим, но и призывают к вооруженной борьбе против России, остается только ужасаться тому, что бы произошло, дорвись они два года назад до власти. За то, что этого не произошло ему готовы простить многое – и противоречивые заявления, и явные перегибы по части ужесточения законодательства.

Парадоксально, но после всех принятых непопулярных мер популярность Лукашенко сейчас выше, чем после выборов 2020 года, которые он, по официальным данным, триумфально выиграл.

Накануне выборов он сделал немало ошибок, которые и стали одной из основных причин массовых беспорядков. Можно сколько угодно говорить о гибридной войне и роли иностранных спецслужб, но если бы для массового недовольства не было повода, люди бы просто не вышли. Да и многим иностранным фондам, финансировавшим протесты, он сам открыл двери в Белоруссию.

Причины для недовольства были разные. Кто-то был недоволен охлаждением в отношениях с Россией и губительными для экономики поисками альтернативной нефти, кто-то – слишком мягкой политикой в отношении ковида, странными «рецептами» его лечения, сыпавшимися из уст белорусского президента.

Сильно подорвали доверие к нему посадки самых сильных конкурентов на выборах, непрозрачность самого голосования и объявленный триумфальный результат

. Если бы 9 августа объявили, что Лукашенко набрал 60 процентов, Бабарико 30, а остальные претенденты в совокупности 10, то желающих выходить на площади было бы в разы меньше, а сам Лукашенко спокойно вступил бы в свой шестой президентский срок, продолжив разворот на Запад, который к тому времени наметился очень даже отчетливо.

Как бы сложилась в таком случае судьба Белоруссии, сказать сложно, но сегодня, спустя почти 2 года мы видим, что именно такое скандальное переизбрание привело к тому, что Белоруссия оказалась «на правильной стороне истории».

Вот только в словах Лукашенко вновь прозвучали нотки о собственной незаменимости. Согласен, сейчас серьезных конкурентов у него внутри республики нет. Однако любое правление рано или поздно заканчивается и к этому нужно готовиться заранее, особенно, если речь идет о таком политическом режиме, как белорусский, в котором все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека. А такой подготовки пока не заметно.