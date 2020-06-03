«Саша 3%»: Лукашенко взбесил новый мем, силовики начали репрессии

03.06.2020, Москва, Елена Острякова

Отказ от регулярных публикаций социологических исследований сыграл злую шутку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Проводить опросы законодательно разрешено только лицензированным структурам, но они результатами своей работы (если таковая ведется) не делятся.

В результате белорусское общество не имеет никаких представлений о себе, и потому может поверить в любой фейк, запущенный оппозицией. Сейчас к Лукашенко лепят обидную кличку «Саша 3%» и, судя по запросам в поисковиках, технология работает.

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На самом деле, у белорусского президента не может быть такого низкого результата – хотя бы потому, что 2 из 9 млн белорусов живут на селе и смотрят телевизор.

Даже обслуживающие альтернативных кандидатов журналисты признают: крестьяне не понимают словосочетания «эффективный менеджер», зато им импонирует президент, любящий трактора и вступающийся за «обосранных коров».

Мем про 3% возник из опроса, проведенного на националистическом сайте «Наша Нива». Даже на оппозиционном, но менее радикальном Tut.by при проведении аналогичного опроса нашлось 6% читателей, готовых голосовать за Лукашенко. Так что налицо явная манипуляция.

Белорусские власти пошли традиционным для себя путем – запретили сайтам проводить опросы. Экспертный актив национальной Академии наук пришел к выводу, что голосования на «Нашей Ниве» и на Tut.by можно считать «опросом общественного мнения, относящимся к общественно-политической ситуации», который запрещен белорусским законодательством.

Теперь министерство внутренних дел может штрафовать сайты за проведение подобных опросов на сумму до 2700 белорусских рублей (почти 78 тыс российских рублей). Если же опрос проводится Телеграме или ВКонтакте, владельца могут оштрафовать на сумму до 540 белорусских рублей (15 тыс российских).

Непонятно, смогут ли белорусские правоохранители подвести под штраф тех, кто раскручивает мем «Саша 3%». Пока власти ответили на кампанию по травле президента эпичным круглым столом государственных социологов в главном информагентстве БелТА.

Специалисты увещевают: верить нелицензированным социологам все равно, что «оперироваться у сторожа больницы». Но это – слабый аргумент для общества, которое уже весьма взволновано электоральной кампанией, но не имеет обычных в таких случаях рейтингов кандидатов.

«Есть конкурентная среда, есть рынок услуг, есть заказчики, есть международные интересы. И есть потребитель этой информации, а это любой гражданин. Уже от его культуры зависит, потреблять один продукт или другой. Но мы его не заставим. Что мы можем сделать, это насытить рынок качественной проверенной информацией», – внес рациональное зерно в дискуссию декан философского факультета Белорусского госуниверситета Вадим Гагин.

«Обывателю интересны цифры. Информационное поле должно быть насыщено социологическими данными. Если их нет, то любая информация, которая в этом вакууме возникает, сразу воспринимается всеми очень активно, и ею начинают оперировать. Социологи должны быть активны и представлять свои данные», – согласен начальник информационно-аналитического управления Академии управления при президенте Белоруссии Владимир Литвинович.

После запрета на опросы в интернете белорусы пошли тем же путем, что и украинцы, когда им хотелось опубликовать результаты экзит-полов до окончания голосования. Только в Киеве рассказывали о популярности тех или иных спиртных напитков, а в Минске предлагают выбрать между трактором, драником и тапком, символизирующими Лукашенко и его оппонентов. Трактор набрал всего 2%.