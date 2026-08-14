Сатановский: Россию будут разваливать идеей конфедерации, в целом ряде регионов идёт «отуречивание»

Страны западного блока будут пытаться развалить Россию изнутри, подбрасывая регионам идею о конфедерации.

Об этом в эфире видеоблога «Метаметрика» заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на нас натовцы руками украинцев, завтра – руками прибалтов, турок отрабатывают модель, как прикончить империю , поделить ее, обезопасить себя от конкурентов. Четко видны стадии операции по отработке на нас будущего расчленения страны», – сказал Сатановский.

«Всё начнётся с того, что внутри страны появятся голоса о конфедерации. То есть, давайте мы перестанем быть федерацией, и станем конфедерацией. Без контроля из центра.

Более того, у нас уже сегодня это проходит на местном уровне. Можно называть это «гибкостью», но в целом ряде регионов – «отуречиваются». Это видно по Дагестану, по всему Поволжью, очень сильно по Татарстану», – обратил внимание эксперт.