Иностранных наемников на стороне ВСУ практически не осталось, поскольку воевать с русскими страшнее всего, а умирать за деньги желающих нет. На стороне ВС РФ воюют иностранные добровольцы, в основном, сербы.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наёмников с самого начала было достаточно много. Назывались цифры от 15 до 20 тысяч, и это очень существенно. Но после первых потерь в первый же год СВО «солдаты удачи» поняли, что война с русскими не для всех», – отметил он.

По словам эксперта, наёмников стоит тоже как-то градировать, поскольку среди них есть высококлассные специалисты военного дела.

«И их я бы как раз назвал не столько наёмниками, сколько представителями армии, либо спецслужб своих государств. Дело в том, что очень часто под наёмников некоторые государства НАТО они камуфлировали каких-то своих специалистов и офицеров в конфликтах, где они не участвовали открыто, но посылали своих людей под видом наёмников, либо добровольцев. Такая практика есть. Единственная, кто не стесняется, только, пожалуй, Франция, где есть Иностранный легион, который не скрывает свою принадлежность», – указал Гагин.

Он уточнил, что профессиональные наёмники, чаще всего – это люди, которые получили специальное военное образование, специальные военные навыки, либо состояли на службе в армии, либо в спецслужбах своей страны. И связь с ней они вряд ли потеряли.

«И вторая часть этих наёмников – это искатели приключений, которые считают, что это лёгкие деньги, что на войне можно просто хорошо заработать и весело провести время. Есть ещё люди, которые скрываются от правосудия в своей стране. Они вербуются в частные военные компании, уезжают куда-то воевать, и тем самым пытаются обрубить свой след для правоохранительных органов какой-то страны. Это отдельные товарищи. Они, кстати, редко собой рискуют», – подчеркнул эксперт.

В первый год СВО, когда пошли большие потери среди наёмников, большинство специалистов просто оставили фронт.

«Потому что все же понимают, что если убивать за деньги – это не сложно, это как бы работа, а вот умирать за деньги, просто, глупо. Потому что ты их не сможешь потратить эти деньги, как минимум. И, тем более, терять своё здоровье – это сложно. Поэтому переключились на африканские фронты, еще какие-то. У нас в мире постоянно где-то идёт война, и частные военные компании участвуют по всему миру. Поэтому проще воевать где-нибудь в Африке, опять же, на Ближнем Востоке, где всё гораздо безопаснее. Потому что воевать с русскими страшнее всего, они сами все так говорят. Все остальные просто несут серьёзные потери, потому что те самые искатели приключений и уголовники, которые бегут от правосудия в своей стране, они не являются специалистами, они гибнут точно так же, как неквалифицированная пехота. И в принципе их так и используют очень часто», – пояснил эксперт.

На стороне России в СВО иностранцы тоже принимают участие. И не только из стран, поддерживающих Россию.

«Да, действительно, у нас есть добровольцы из других стран. Самый яркий пример – это сербы. Сербы были с самого начала, даже ещё в начале «Русской весны» – и в Севастополе, в Крыму. И вместе со мной как раз приехал небольшой отряд сербов. Да, они граждане своей страны. Они чаще всего получают гражданство Российской Федерации и получают статус военнослужащего. Я не сказал бы, что их очень много, хотелось бы больше. И, возможно, так и будет. Просто они чаще заметны на фоне остальных. Акцент, внешность какая-то другая, особенная. Причём добровольцы есть из разных стран, не только стран, которые лояльно относятся к России. Но и в том числе есть из Соединённых штатов, есть из Испании, из разных стран Евросоюза, в том числе. Так что это не связано с политическим курсом их страны, это просто по зову сердца. Они понимают, кто прав в этой войне, хотя для нас это СВО», – заключил Гагин.