«Счёт скоро пойдёт на сотни»: Украина убила ещё одного российского чиновника
Глава села Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате украинского теракта – подрыва автомобиля, сообщает областная администрация.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Андрей Штепа был настоящим профессионалом своего дела и бесстрашным человеком, который самоотверженно руководил эвакуацией и до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни», – говорится в сообщении.
Украинские диверсанты чувствуют себя вольготно, а ответственные лица в России не способны проявить политическую волю и отдать приказ для демонстративного наказания украинских террористов, констатирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
«Скоро счёт погибших чиновников российской администрации пойдёт на сотни! К ужасу и ярости, такие трагические новости почти каждый день.
Люди устали спрашивать: почему не предотвратили, почему сами не отвечаем тем же?
Отговорку «не наши методы» пора расценивать как отрицание преступной сущности нацистского киевского режима. Недавно ответственные службы отметили профессиональный праздник. Про Судоплатова и Кузнецова не вспоминали?» – комментирует Скориков.
Аналогичную оценку даёт и доктор политических наук Игорь Скурлатов.
«Где наши диверсанты, разведчики, контрразведчики? Сообщают о подрыве автомобиля главы Любимовского управления Каховки Андрея Штепы. Собственно, каждый день враг уничтожает на территории России административных чиновников. «Ответки» нет. Ни одного взорванного управленца укро-хунты, не говоря уж о генералах! Почему? Кто отдал приказ не осуществлять контрразведку, диверсии на территории, временно оккупированной необандеровцами – Киеве, Львове, иных городах Малороссии? Против кого ведется война? У меня нет ответа на данный вопрос», – изумляется Скурлатов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.