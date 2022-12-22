«Счёт скоро пойдёт на сотни»: Украина убила ещё одного российского чиновника

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Глава села Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате украинского теракта – подрыва автомобиля, сообщает областная администрация.

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«Андрей Штепа был настоящим профессионалом своего дела и бесстрашным человеком, который самоотверженно руководил эвакуацией и до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни», – говорится в сообщении.

Украинские диверсанты чувствуют себя вольготно, а ответственные лица в России не способны проявить политическую волю и отдать приказ для демонстративного наказания украинских террористов, констатирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

«Скоро счёт погибших чиновников российской администрации пойдёт на сотни! К ужасу и ярости, такие трагические новости почти каждый день. Люди устали спрашивать: почему не предотвратили, почему сами не отвечаем тем же? Отговорку «не наши методы» пора расценивать как отрицание преступной сущности нацистского киевского режима. Недавно ответственные службы отметили профессиональный праздник. Про Судоплатова и Кузнецова не вспоминали?» – комментирует Скориков.

Аналогичную оценку даёт и доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Где наши диверсанты, разведчики, контрразведчики? Сообщают о подрыве автомобиля главы Любимовского управления Каховки Андрея Штепы. Собственно, каждый день враг уничтожает на территории России административных чиновников. «Ответки» нет. Ни одного взорванного управленца укро-хунты, не говоря уж о генералах! Почему? Кто отдал приказ не осуществлять контрразведку, диверсии на территории, временно оккупированной необандеровцами – Киеве, Львове, иных городах Малороссии? Против кого ведется война? У меня нет ответа на данный вопрос», – изумляется Скурлатов.