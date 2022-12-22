«Счёт скоро пойдёт на сотни»: Украина убила ещё одного российского чиновника

22.12.2022  23:05 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
Просмотров: 314
 
Дзен, Россия, Терроризм, Украина, Херсон


Глава села Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате украинского теракта – подрыва автомобиля, сообщает областная администрация.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Андрей Штепа был настоящим профессионалом своего дела и бесстрашным человеком, который самоотверженно руководил эвакуацией и до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни», – говорится в сообщении.

Украинские диверсанты чувствуют себя вольготно, а ответственные лица в России не способны проявить политическую волю и отдать приказ для демонстративного наказания украинских террористов, констатирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

«Скоро счёт погибших чиновников российской администрации пойдёт на сотни! К ужасу и ярости, такие трагические новости почти каждый день.

Люди устали спрашивать: почему не предотвратили, почему сами не отвечаем тем же?

Отговорку «не наши методы» пора расценивать как отрицание преступной сущности нацистского киевского режима. Недавно ответственные службы отметили профессиональный праздник. Про  Судоплатова и Кузнецова не вспоминали?» – комментирует Скориков.

Аналогичную оценку даёт и доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Где наши диверсанты, разведчики, контрразведчики? Сообщают о подрыве автомобиля главы Любимовского управления Каховки Андрея Штепы. Собственно, каждый день враг уничтожает на территории России административных чиновников. «Ответки» нет. Ни одного взорванного управленца укро-хунты, не говоря уж о генералах! Почему? Кто отдал приказ не осуществлять контрразведку, диверсии на территории, временно оккупированной необандеровцами – Киеве, Львове, иных городах Малороссии?  Против кого ведется война? У меня нет ответа на данный вопрос», – изумляется Скурлатов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть