Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как сообщают украинские источники, Россия возобновила удары по украинской генерации электроэнергии: сегодня ночью дроны атаковали Трипольскую ТЭС.

В украинской столицы начались отключения электроэнергии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Накануне Украина в очередной раз нанесла удар по нефтепроводу «Дружба», тем самым проигнорировав просьбы Словакии, с премьером которой Робертом Фицо на днях в Ужгороде встречался киевский диктатор Владимир Зеленский.

«Трипольская ТЭЦ под ударом: в окрестных населенных пунктах и ​​части Киева зафиксированы перебои со светом», – пишут украинские паблики.

Министерство энергетики Украины тоже признает урон.

«Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области», – говорится в официальном заявлении министерства.

Украинский военкор и волонтер ВСУ Богдан Мирошников отмечает, что «сезон обстрелов по объектам генерации электроэнергии объявляется открытым».

«Враг долго и тщательно готовился, проводил разведку. Честно говоря, я этого еще примерно полтора месяца назад ожидал. Да, зима будет тяжелой», – отмечает Мирошников.

Он призывает украинцев как можно скорее заняться установкой генераторов на многоквартирные дома.