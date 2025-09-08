Сезон ударов по украинской энергетике объявлен открытым

Игорь Шкапа.  
08.09.2025 08:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 782
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Как сообщают украинские источники, Россия возобновила удары по украинской генерации электроэнергии: сегодня ночью дроны атаковали  Трипольскую ТЭС.

В украинской столицы начались отключения электроэнергии.

Накануне Украина в очередной раз нанесла удар по нефтепроводу «Дружба», тем самым проигнорировав просьбы Словакии, с премьером которой Робертом Фицо на днях в Ужгороде встречался киевский диктатор Владимир Зеленский.

«Трипольская ТЭЦ под ударом: в окрестных населенных пунктах и ​​части Киева зафиксированы перебои со светом», – пишут украинские паблики.

Министерство энергетики Украины тоже признает урон.

«Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области», – говорится в официальном заявлении министерства.

Украинский военкор и волонтер ВСУ Богдан Мирошников отмечает, что «сезон обстрелов по объектам генерации электроэнергии объявляется открытым».

«Враг долго и тщательно готовился, проводил разведку. Честно говоря, я этого еще примерно полтора месяца назад ожидал. Да, зима будет тяжелой», – отмечает Мирошников.

Он призывает украинцев как можно скорее заняться установкой генераторов на многоквартирные дома.

