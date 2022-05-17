Шеслер опасается, что в Мариуполе начнется провал денацификации Украины

Выдача Киеву под любым предлогом сдавшихся боевиков «Азова» будет означать провал денацификации Украины.

Об этом в своем блоге пишет председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шеслер, на счету у этих боевиков огромное количество преступлений, за которые они обязаны понести ответственность.

«Я не кровожадный человек, и не сторонник немедленной казни всех радикальных убийц, которые много лет кричали, кого они хотят на гиляку. Но. Главная причина того, что именно на Украине появилось это жестокое садистское отребье – это их безнаказанность. Жгли и выкалывали глаза беркутовцам на Майдане – стали героями Майдана. Сожгли людей в Одессе – стали спасителями Одессы. Пытали и убивали людей в пыточных Краматорска и Мариуполя – получили звания, привилегии, огромные плюшки от Ахметова.

Все их преступления становились ступенькой к власти, деньгам социальному статусу и огромному влиянию. Эти ублюдки привыкли добиваться своего шантажом, угрозами, ложью и убийствами. Этим и вызваны их воззвания к Зеленскому, а потом Эрдогану, Папе Римскому, Маску и Си Цзиньпину. Они не могли поверить, что вдруг их привычные методы не сработают.

Если они и сейчас, после своего разгрома останутся безнаказанными, проект денацификации можно считать проваленным. На руках этих «эвакуированных» кровь запытанных ими мирных женщин и детей, кровь военнопленных, убитых после издевательств.

В конце концов, разрушенный Мариуполь и тысячи могил во дворах города – это дело их рук. Наказание должно соответствовать преступлению, иначе преступник торжествует. Украина была страной победивших убийц и садистов. Милость к таким – тоже преступление», – пишет Шеслер.