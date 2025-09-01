«Сила Сибири-2» Шредингера: Рейтер против Миллера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американское информагентство «Рейтер» уже похоронило газопровод «Сила Сибири-2», написав, что Китай якобы окончательно отказался от этого проекта, не добившись от «Газпромва» снижения цены до внутрироссийского уровня.

Вместо этого китайская сторона рассматривает вариант увеличения поставок по существующей инфраструктуре «Силы Сибири» с нынешних 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м в год.

Кроме того, в 2027 году планируется запуск дальневосточного маршрута экспорта газа в КНР мощностью 10 млрд куб. м газа в год.

Однако российские эксперты обращают внимание на то, что в состав российской делегации впервые за долгое время вошел глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом в Китай прибывает монгольская делегация во главе с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

«Наша страна ставит цель – стать важным центром региональной торговли, инвестиций, транспорта и логистики, «Транзитной Монголией», и активно сотрудничает с РФ и КНР в реализации крупных автодорожных, железнодорожных, энергетических и туристических проектов, а также проекта газопровода», – заявил он сегодня на заседании стран-наблюдателей ШОС.

Трехсторонние переговоры Россия-Китай-Монголия пройдут 2 сентября.

«Неожиданная беседа сразу трех сторон, и еще в делегации Алексей Борисович Миллер, заставило людей задуматься, а может быть, «Сила Сибири-2» все-таки существует. Но нет-нет, успокаивает нас «Рейтер», полная ерунда. Мы не утверждаем, что по «Силе Сибири-2» будет какой-то невероятный прогресс. Но просто до этого представители хозяйствующих субъектов на такие мероприятия не ездили». А «Газпром» – это хозяйствующий субъект, глава которого может подписывать какие-то обязующие документы», – сказал эксперт по энергетике Александр Фролов в эфире канала «ГеоэнергетикаИнфо».

Договор по «Силе сибири-2» был подписан еще в 2014 году, а в 2022-м – согласована ценовая формула.

Ситуация была фактически замороженной по инициативе китайской стороны, поскольку стороны не договорились о цене на газ. Китай требовал более чем двукратного снижения уровня цены поставки российского газа относительно цены поставки по «Силе Сибири-1». Это вынудило Россию прорабатывать альтернативные варианты дополнительных поставок транзитом через Казахстан.

Однако с февраля этого года КНР полностью прекратила закупки американского СПГ, и российские эксперты стали делать прогнозы о старте проекта на осень. РФ рассчитывает поставлять по «Силе Сибири-2» не менее 50 миллиардов кубометров. Ресурсной базой для этого газопровода являются месторождения Ямала, откуда газ до сих пор поставлялся в Европу.

В любом случае (и это не отрицает даже «Рейтер») поставки газа из Якутии в Китай по газопроводу «Сила Сибири» выросли на 28% за 8 месяцев 2025 года. Ведутся переговоры об увеличении поставок по этому трубопроводу на 6 миллиардов кубометров в год с 2031 года и о развитии дальневосточного маршрута, то есть о поставках газа с Сахалина.

Сенсацией стало то, что перед самым саммитом ШОС Китай впервые получил газ с находящегося под американскими санкциями «Арктик СПГ-2». По данным сервисов отслеживания судов, по меньшей мере еще четыре других танкера с продукцией «Арктик СПГ-2» находятся на пути в Северную Азию.

«Примечательного в последнее время происходит больше, чем открытая работа китайских компаний с “Арктик СПГ-2”, что, фактически, означает открытый вызов санкционной политике США со стороны его крупнейшего экономического конкурента. Обращает на себя внимание, что это событие происходит 28 августа сего года – через сутки после того, как стало окончательно ясно, что Индия отказалась подчиняться давлению “пошлин Трампа” и не намерена прекращать импорт российской нефти», – написал в своем тгк эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что на саммите на Аляске Россия получила разрешение покупать американское оборудование для санкционного «Арктик СПГ 2».