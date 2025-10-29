Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидерство нидерландской Партии Свободы во главе с Гертом Вилдерсом, которой прочат победу на сегодняшних внеочередных парламентских выборах, продолжает будоражить украинских пропагандистов.

Они считают, что в итоге Нидерландам будет не до Украины.

Так, антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда» пишет, что большинство нидерландских партий выступает за поддержку Украины в войне с Россией, и считает, что Вилдерсу, который говорит, что его страна уже достаточно сделала для Киева, «вряд ли удастся изменить курс Нидерландов».

Впрочем, даже в этой ситуации украинцы тревожатся.