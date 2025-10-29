Скоро Голландии будет не до Украины

Игорь Шкапа.  
29.10.2025
Лидерство нидерландской Партии Свободы во главе с Гертом Вилдерсом, которой прочат победу на сегодняшних внеочередных парламентских выборах, продолжает будоражить украинских пропагандистов.

Они считают, что в итоге Нидерландам будет не до Украины.

Так, антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда» пишет, что большинство нидерландских партий выступает за поддержку Украины в войне с Россией, и считает, что Вилдерсу, который говорит, что его страна уже достаточно сделала для Киева, «вряд ли удастся изменить курс Нидерландов».

Впрочем, даже в этой ситуации украинцы тревожатся.

«Однако существует другой риск – фрагментация парламента и стремление обойтись без Вилдерса может привести к затяжному политическому кризису. И тогда Нидерланды будут больше заниматься своими проблемами, а не ситуацией на восточном фланге НАТО», – опасается автор материала.

