Скоро Голландии будет не до Украины
Лидерство нидерландской Партии Свободы во главе с Гертом Вилдерсом, которой прочат победу на сегодняшних внеочередных парламентских выборах, продолжает будоражить украинских пропагандистов.
Они считают, что в итоге Нидерландам будет не до Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Так, антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда» пишет, что большинство нидерландских партий выступает за поддержку Украины в войне с Россией, и считает, что Вилдерсу, который говорит, что его страна уже достаточно сделала для Киева, «вряд ли удастся изменить курс Нидерландов».
Впрочем, даже в этой ситуации украинцы тревожатся.
«Однако существует другой риск – фрагментация парламента и стремление обойтись без Вилдерса может привести к затяжному политическому кризису. И тогда Нидерланды будут больше заниматься своими проблемами, а не ситуацией на восточном фланге НАТО», – опасается автор материала.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: