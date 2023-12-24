«Слишком большой вес» – в Брюсселе жалуются на дороговизну санкций против России
Поскольку ситуация в мире становится всё более напряжённой, антироссийские санкции превращаются в неподъёмную ношу для Европы.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Очень многие задаются вопросом, насколько это реально – продолжать санкции далее? Ситуация на Ближнем Востоке усложняется не по дням, а по часам, и ложится на европейцев двойным грузом.
И очень много вопросов, как Европа будет справляться – и с выступлениями хуситов, и с этими атаками, и с санкциями против России. Это слишком большой вес», – сказала Денски.
«И скорее всего, следующими странами, которые выйдут из ЕС, будут Голландия и Нидерланды», – добавила она.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.