Поскольку ситуация в мире становится всё более напряжённой, антироссийские санкции превращаются в неподъёмную ношу для Европы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие задаются вопросом, насколько это реально – продолжать санкции далее? Ситуация на Ближнем Востоке усложняется не по дням, а по часам, и ложится на европейцев двойным грузом.

И очень много вопросов, как Европа будет справляться – и с выступлениями хуситов, и с этими атаками, и с санкциями против России. Это слишком большой вес», – сказала Денски.