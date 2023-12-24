«Слишком большой вес» – в Брюсселе жалуются на дороговизну санкций против России

Константин Серпилин.  
24.12.2023 15:09
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Россия, Санкции


Поскольку ситуация в мире становится всё более напряжённой, антироссийские санкции превращаются в неподъёмную ношу для Европы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку ситуация в мире становится всё более напряжённой, антироссийские санкции превращаются в неподъёмную ношу...

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«Очень многие задаются вопросом, насколько это реально – продолжать санкции далее? Ситуация на Ближнем Востоке усложняется не по дням, а по часам, и ложится на европейцев двойным грузом.

И очень много вопросов, как Европа будет справляться – и с выступлениями хуситов, и с этими атаками, и с санкциями против России. Это слишком большой вес», – сказала Денски.

«И скорее всего, следующими странами, которые выйдут из ЕС, будут Голландия и Нидерланды», – добавила она.

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