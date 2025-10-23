Сломить Россию не удалось: Трамп вновь встает на тропу войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США впервые с начала второго срока Дональда Трампа ввели новые антироссийские санкции – против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Сам хозяин Белого Дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, но заверил, что не будет передавать Киеву ракеты «Томагавк».

Вашингтон раздражен отказом Кремля остановить СВО и заморозить ситуацию на Украине по текущей линии фронта, как ранее предложили Трамп и европейские союзники киевского режима.

«Без антироссийских санкций Трамп продержался ровно девять месяцев. А на десятый превратился в Байдена», – отмечает работавший в США тележурналист Валентин Богданов.

Политолог Марат Баширов видит позитив в том, что закончилась неопределенность с переговорами:

«Трамп выиграл нам ещё время для продвижения к границам Донбасса».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечает:

«Ну и ладно. Во время войны подвергать риску Верховного главнокомандующего поездками в центр стран НАТО – так себе идея».

Американист Дмитрий Новиков называет действия Трампа «маневрами»:

«Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации. На фоне санкций из Вашингтона идут спешные сообщения, что ракеты передавать они не собираются, то есть красные линии по-прежнему сохраняются. Характерны и заявления Трампа, что встреча возможна «потом»… Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает. «Разрядка» не завершается по причине того, что пока так и не началась. Пока. Обе стороны продолжат маневры».

Эти «манёвры» крайне не нравятся журналисту Вадиму Авва:

«Пора прекратить делать вид, что США является неким посредником между Россией и бандеровцами. Режим Зеленского солидарный выкормыш США и Европы».

Военкор Александр Сладков проводит параллели:

«Трамп пытается «раздергать» Путина. Есть такой термин в боксе, когда соперник делает каскад ложных движений, приводя оппонента в смятение. Трамп вводит «самые большие санкции против России», Трамп «отменяет встречу с Путиным», выставляя себя «политическим альфа-самцом мирового уровня». Путин не дилетант, я уверен, фокусы американцев на Кремль не подействуют. Мы не меняем своих целей, мы идем к ним, как бронепоезд».

Экономический обозреватель Иван Лизан прогнозирует:

«Россию пытаются взять на понт санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь. Тем более, в условиях, когда США под руководством Трампа испортили отношения с Индией и Китаем одновременно. Скорее всего, европейцы, глядя на действия Трампа, воодушевятся и уже сегодня днём решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских ЗВР, оформив их для Украины в виде репарационного кредита».

Американские санкции поставят в неудобное положение Киев, пишет украинский политолог Евгений Магда:

«Интересно будет посмотреть, как после вчерашних санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти» власть Украины будет пояснять транзит российской нефти через нашу территорию».

Заморозка была невозможна, поскольку Путин настаивает на полном освобождении Донбасса, считает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.