«Смеётся весь фронт»: Ракета «Фламинго» ударила по Зеленскому

Максим Столяров.  
11.10.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 584
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Зеленский с подельниками разворовали миллиард долларов, выделенный на производство ракет «Фламинго». Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады, ныне российский политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский с подельниками разворовали миллиард долларов, выделенный на производство ракет «Фламинго». Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ущерб, который наносит ВСУ Зеленский и его окружение, несравним ни с чем. Откаты чудовищные. Возьмём эти ракеты Фламинго – компания, созданная Миндичем и которая раньше занималась выводом денег и уклонением от налогов.

То есть, компания, которая никогда ничем не занималась, занялась производством дронов и ракет. Причём, как написал проходимец Стерненко, 60% дронов, поставляемых этой компаний, не летают», – сказал Царев.

«Они получили миллиард долларов на производство ракет Фламинго. Они сняли великолепный фильм о том, как эти ракеты лежат на складах, как они взлетают с красивым шлейфом. Они оплатили рекламную кампанию, собирают деньги, чтобы иностранные государства вкладывали вы производство этой ракеты.

Выступил директор компании, сказал, что сейчас производим 50 ракет в месяц, будем производить 200. Это было несколько месяцев назад. Какое количество ракет у них должно быть? С боевой частью тонна, и летит дальше, чем Томагавк. Чудо какое-то.

И где? Они запустили одну ракету, с неё смеётся весь фронт. Советский двигатель, сколько их осталось? Миллиард долларов, и за всё время одна ракета. Представляете, какая коррупция», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить