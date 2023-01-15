Смерть Кикабидзе: До последних дней он помогал фашистам Саакашвили

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На 85 году жизни скончался Вахтанг Кикабидзе. Буба – так его звали в Грузии. В своё время это имя было знакомо и любимо практически всем, кто населял 1/6 часть мира, называемую Советским Союзом.

Однако невероятная популярность певца и артиста была нивелирована дрейфом на позиции русофобии, которых Кикабидзе придерживался последние 30 лет.

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Буба родился в Тбилиси, высшее образование получил местном госуниверситете, а затем в институте иностранных языков. Затем – карьера артиста тбилисской филармонии, стал солистом вокально-инструментального ансамбля «Орера», первым из советских коллективов поп-музыки, выступавшим с концертами не только в соцлагере, но и в капиталистичесих странах.

Всеобщую популярность и любовь Кикабидзе принесли роли, сыгранные в фильмах Георгия Данелия «Не горюй» (1969 г.) и «Мимино» (1978). За роль летчика-грузина, чуткого, слегка романтичного молодого человека, умеющего дружить и любить, актер был удостоен государственной премии, а через два года после выхода фильма – звания народного артиста Грузинской ССР.

Вместе с Кикабидзе уходит целая плеяда представителей советской культуры и творчества, прославивших не только свою маленькую Родину – Грузию, но и большую Страну Советов вместе со всеми народами, мирно и дружно жившими под одним небом.

Заслуги Кикабидзе как творческой личности, как талантливого актера и певца неоспоримы. Играл он хорошие роли и пел он такие же хорошие, великолепные песни о любви, о дружбе, о доброте. Многие из его ролей и песен вошли в золотой фонд советской, то есть грузинской, русской, армянской, казахской… интернациональной по своему содержанию культуры.

Но после развала СССР, после того, как наружу вышли все пороки общественной жизни, как и большинство представителей сферы творчества, Кикабидзе отверг свое прошлое, начав очернять систему, сделавшую из него всенародно любимого известнейшего человека.

И… Буба стал не только неблагодарным критиком советской системы, но и русофобом и ненавистником России. Антисоветизм и русофобия многих привела к радикальной антигуманной жизненной позиции, а Бубу еще и к антигуманной, радикально-правой политической практике – он стал активным сторонником «Единого Национального Движения» и лично Михаила Саакашвили, лидера этой профашистской политической силы, принесшей немалую беду родному для Бубы народу и стране – Грузии.

К тому же, всенародный любимчик (пишем без малейшей иронии) Кикабидзе в своей поддержке ЕНД и Саакашвили сохранил такой же темперамент, экстравагантность и усердие, какую он проявлял в сфере творчества.

Поэтому не удивил он своих многочисленных поклонников и в Грузии, и за ее пределами однозначно прокиевской позицией и резкой критикой России и российского общества на фоне противостояния Москва-Киев.

Вахтанг Кикабидзе стал «лицом» ЕНД в последних парламентских выборах и первым номером в избирательном списке саакашистов. Он в буквальном смысле до конца своей жизни защищал Михаила Саакашвили, теперь уже заключенного в грузинской тюрьме, и старался помочь своему кумиру как мог. Известно, что Кикабидзе специально прилетел в Киев и встретился с Зеленским с просьбой спасти «своего гражданина потому, что хотят, чтобы из тюрьмы он не вышел живым».

Не дождался Буба освобождения своего кумира.

Смерть Кикабидзе – еще один повод помнить о том, что великая культура породила служителей ей бесспорно талантливых, но раздвоенных, переродившихся деятелей, которые своим творчеством уже в постсоветский период, политическими позициями, оценками прошлого, отношением к текущим явлениям перечеркнули свои заслуги, охладили народную любовь к ним и поставили под сомнение само назначение творчества как важнейшего фактора утверждения добра и воспитания человека, созидающего это добро!

Противоречия эпохи сформировали противоречивый же портрет Вахтанга Кикабидзе, самого известного грузина последних десятилетий. Простят ли ему сотни тысяч российских и грузинских поклонников и почитателей вышеописанную далеко не приятную полосу биографии, сложно сказать – скорее нет, чем да.

Но иногда творческая жизнь человека, идущая вразрез с его жизненной позицией, имеет право на «отдельное» существования. Возможно, что в случае с Вахтангом Кикабидзе так и будет.