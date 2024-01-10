Совбез ООН о ракетах КНДР для России – США совершили позорный фальстарт

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Сегодня состоялось заседание Совбеза ООН, где Запад обвинял Россию в получении северокорейских ракет, которые якобы были использованы в ходе СВО на Украине.

Главным инициатором выступили американцы, однако мероприятие фактически закончилось ничем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель США заявил, что Россия так часто созывает заседания с осуждениями поставок оружия Украине, чтобы «отвлечь внимание от своих нарушений с помощью КНДР», дескать, теперь-то выведем русских на чистую воду. Также американец подчеркнул, что северокорейские ракеты Россия уже использовала несколько раз.

Китай ограничился призывами к сдержанности и снижению эскалации и никак не прокомментировал причину заседания. Примечательно, что Франция, Польша и выступающая от лица всей Прибалтики Эстония, помимо дежурного набора антироссийских реплик, также темы северокорейских ракет не коснулись.

Британия начала утверждать, что Россия обратилась к КНДР «от безрассудства и отчаяния» и призвала прекратить помогать «российской военщине». Германия и отдельно выступающий Евросоюз осудили Северную Корею, Иран и Белоруссию за помощь РФ.

С паническими нотками выступил представитель Южной Кореи. По его словам, экспортируя ракеты в Россию, КНДР использует Украину в качестве полигона для испытания оружия, способного нести ядерные боеглоловки.

«Ракеты, которые применялись для обстрелов, это KN-23, которые, как утверждает КНДР, может нести ядерные боеголовки. Для Кореи это чётко и ясно демонстрирует экзистенциальную угрозу. Одна из ракет преодолела расстояние в 460 километров, а ведь именно таково расстояния между Вонсан (это типичный полигон для ракет КНДР) и Пусаном – самым крупным портовым городом в Республике Корея», – заявил южнокорейский представитель.

Япония также выразила обеспокоенность потенциалом «распространения ядерной баллистической технологии» при обмене вооружениями между Россией и КНДР.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал весь этот поток истерии достаточно кратко.

«Западные члены совета зачитали заготовленные, как под копирку, тезисы об использовании ВС РФ в ходе СВО на Украине боеприпасов из КНДР. Как это часто бывает, инструкция поступила из Вашингтона. В пятницу очередной фейк на эту тему распространял в прямом эфире официальный представитель Белого Дома Джон Кирби. Интересно другое. В тот же день официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, сказав, что соответствующих доказательств в распоряжении Киева не имеется. Получается, что США тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных», – констатировал Небензя.

Представитель Украины Сергей Кислица, который, казалось бы, должен был поставить жирную точку, откровенно сел в лужу. Спасая ситуацию, он начал рассказывать, что после обстрела 6 января харьковская прокуратура предоставила фрагменты одной из ракет, которая технически и визуально отличается от «Искандера» большим диаметром и внутренней начинкой. Однако на этом «доказательства» закончились.

«Эта ракета аналогична северокорейским ракетам. Изучение обломков направлено на проверку происхождения ракеты, сейчас эта проверка ведётся», – вот и всё, что сказал Кислица.

По завершению дежурных заявлений ещё нескольких представителей заседание Совбеза закончилось ничем.