Советник Аксёнова разругался с волонтёрами СВО из-за кадров Новороссийска

Советник главы Республики Крым Олег Крючков подверг жесткой критике тех, кто выложил в интернете кадры транспортировки БДК «Оленегорский горняк», пораженного в результате атаки украинских морских дронов.

«Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры. А в Киеве увидели результаты своей атаки. «Молодцы». Давно пришло время определиться, что важнее – Родина и ее интересы или хайп и просмотры?» – написал Крючков в своем тг-канале.

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Его выступление вызвало встречную отповедь волонтеров, помогающих СВО.

«Яркий пример бездаря не на своем месте. Неумение работы с кризисными ситуациями подменяется попытками всех заткнуть. Основные причины провалов в инфо-поле заключаются в том, что когда бездари пытаются замалчивать – противник выкладывает фактуру. И люди это видят. Тем самым теряется доверие к официальным источникам. В момент, когда правда сообщается изначально – противник фактически обезоруживается», – написал Владимир Романов.

Другой волонтер Алексей Живов напоминает, что на каждом морском дроне стоит камера, которая фиксирует результаты поражения.

«Если морской дрон достиг своей цели, мы обязательно об этом узнаем: за счет камеры на дроне, за счет снимков самолетов-шпионов, за счет снимков со спутников. Только узнаем мы это не из своих каналов, где идет российская пропаганда, а из украинских, вроде «Николаевского ванька». Скрыть подобную информацию в гиперинформационном мире просто невозможно. Вопрос только в том, с каким соусом будет подана эта информация: «бей украинских нацистов», или «Русня сдавайся, ты обречена». Скрытие информации по ракетному крейсеру «Москва» до сих пор икается, кстати», – пишет Живов.

«Не может быть все под контролем во время войны против НАТО, с их спутниками и оружием. А, значит, надо просто говорить правду, потому что она все равно вскроется. Просто надо учиться на ошибках, хотя бы на своих, чего совсем не хотят делать наши чиновники и бюрократы. Ну, подбили корабль и подбили – отремонтируем, а акваторию Новороссийска проанализировать на безопасность. А если погибли бойцы, назовите имена, чтобы за их упокой могли помолиться в храмах. Все станет проще, если не врать. Люди – не дураки, понимают, что идет война и готовы помогать, но не тем, кто им лжет», – рассуждает волонтер Роман Алехин.

Либеральный политолог из Санкт-Петербурга Михаил Виноградов язвительно предполагает, как в скором времени могут звучать формулировки в официальных сообщениях об атаках врага.

«Уместнее в официальных сообщениях об атаках заменить «успешно пресечена» более размытым «была предпринята». Это позволит в сложных случаях подвесить вопрос о результативности, но по-прежнему сохранять романтичных и равнодушных в зоне комфорта», – предполагает Виноградов.

Автор популярного канала «Записки ветерана», который ведет участник боевых действий, резюмирует:

«Сегодня утром, делая новость о том, что все беспилотники противника уничтожены, все государственные СМИ и блогеры сослались на официальное заявление МО, как на проверенный источник информации. По крайней мере, все госканалы и чиновники призывают всех доверять только официальным источникам. И что в итоге? А потом жалуетесь, что люди не верят этим самым официальным источникам. Конечно не верят после такого. И ищут правду в альтернативных источниках. Во вражеских в том числе. Нужно понять, всем кто хочет утаить шило в мешке, что мы живем в век информационных технологий… Пора научиться работать с информацией», – пишет он, предлагая чиновникам вместо «наездов» на военкоров проводить с ними регулярные встречи и координировать усилия в информационной войне.