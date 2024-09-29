Сожрите друг друга: В Киеве – новый виток поиска агентов Путина

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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский окружен агентами российских спецслужб.

Об этом в интервью телеканалы «Прямый» заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленский говорит, что план контрнаступления был на столе в Кремле еще до того, как контрнаступление началось. А сейчас мы опять видим ситуацию со сливом информации. Например, про то, что планировалась операция на Курщине, было известно россиянам. Про это написал «Гардиан» и другие западные СМИ. Это говорит про то, что и дальше «кроты» работают в окружении президента и офисе Зеленского», – сказал Береза.

Он считает, что «вычистить «кротов» сможет только правительство «национального единства» – то есть, куда войдут не только подельники Зе, но рвущиеся к бюджетной кормушке конкуренты из лагеря Порошенко, Тимошенко и т.п.

«Без вычищения этого окружения, устранения «кротов», которые информируют нашего врага и работают против Украины, без создания правительство национального единства… Пять-шесть менеджеров не могут ничего сделать, нужны люди, которые не только понимают, что надо делать, но и могут достичь результата, изменить ситуацию на поле боя, в экономике, в мобилизации», – разглагольствовал жидобандеровец.