Спасут только поставки ПВО, от танков никакой пользы – киевский экономист

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Поворотным моментом в войне станет поставка Украине большого количества современных систем ПВО, которые сделают ракетные атаки России невозможными.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил экономист, бизнесмен и обозреватель Дмитрий Потапенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где вы видите перелом в войне, в чём?», – спросил ведущий Максим Назаров.

«Должна быть поставка противовоздушной обороны. Вылет ракет с российской территории, или с территории Белоруссии, просто не выгоден. Потому что ты стреляешь, а оно никуда не долетает. Да, локально конфликты по линии соприкосновения останутся, там будет какое-то количество стрелкового оружия, танков. Но ключевое – это поставка ПВО», – рассуждал Потапенко.

По его мнению, большая часть поставляемого Западом вооружения не принесёт ощутимой пользы Украине. При этом он намекнул на якобы большое количество российских танков, захватываемых всушниками.

«Я скептически отношусь к поставкам танков и всего остального. Это иной стандарт. Украинская армия не переходила на натовские стандарты. И выгодней воевать на стандарте своего противника. Основным поставщиком ВСУ является российская армия. А если у тебя условно есть «Гепард», ты в результате атаки получил снаряды для «Т-72», и что ты будешь с этим делать? Выгодней, чтобы и у тебя был Т-72, потому что ты сразу можешь это использовать», – резюмировал экономист.