«Всё, нет сил. Устали все». Лукашенко пророчит завершение войны «в ближайшие месяцы»

Анатолий Лапин.  
03.11.2026 13:27
  (Мск) , Минск
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Конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы, потому что все стороны устали.

Об этом, выступая в рамках Минской конференции по безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ни один народ не хочет быть втянутым в конфликт… Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена – это мое личное мнение. Всё, сил нет, и ресурсов нет – устали все.

Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает – у России их дай Бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах – ресурсов нет в головах уже, все устали от этой войны и начали понимать даже в Европе, от кого эскалация эта в основном происходила, и которая разорвала еще в 22-м году, несколько попыток было остановиться.

Эти же европейские ведущие лидеры разрушили этот мир. Это было на нашей земле, я был в это вовлечен, имею право об этом сказать. Но даже у них все…

В 22-м году это противостояние могло закончиться в течение нескольких недель, даже дней. Белоруссия приложила к этому немало усилий, но западные «друзья» Киева потребовали воевать до последнего украинца, накачав нашу южную соседку оружием. Реальный шанс достичь мира и спасти жизни был потерян», – заявил Лукашенко.

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English version :: Читать на английском «Всё, нет сил. Устали все». Лукашенко пророчит завершение войны «в ближайшие месяцы»

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