США должны сделать все, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, – ветеран Госдепа

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 12:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 163
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


У США не получилось рассорить Россию и Китай. Тем не менее, нельзя оставлять идею вбить клин между Москвой и Пекином.

Об этом, выступая в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная организация в РФ), заявила экс-сотрудник Госдепа США Анджела Стент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что с этим делать – это большая проблема для нас, когда мы думаем о противостоянии России. Лидеры Китая, России и Северной Кореи стояли вместе на параде в Пекине. Китай показал довольно современное вооружение. Я думаю, это было мощным напоминанием, что эти страны настроены серьезно и готовы изменить существующий мировой порядок. Я действительно считаю, что эти страны представляют растущую угрозу для Запада – как по отдельности, так и вместе. Ответить на эту угрозу будет сложно и дорого.

Вбить клин между ними, особенно между Россией и Китаем, что, как я знаю, администрация Трампа надеялась сделать в начале, вряд ли получится в краткосрочной перспективе. Взаимная напряженность между ними может в конечном итоге привести к разрыву их связей, но этого не произойдет во время российско-украинского конфликта. Тем не менее, суть в том, что США должны разработать последовательную целенаправленную стратегию, чтобы использовать разногласия между двумя странами, как бы трудно это ни было», – заявила Стент.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить