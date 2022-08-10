США перенаправят поток оружия с Украины на Тайвань, – экс-представитель НАТО в Москве

Новости Украины

Обострение отношений между Китаем и США приведет к тому, что у Украины начнутся проблемы с поставками американских вооружений.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Табаха, уже сейчас в США раздаются голоса за отмену ленд-лиза для Украины и отказа от поставок тяжелых вооружений.

«Это аукнется, и аукнется Украине. Это уже аукнулось Украине – в Америке теперь у нас есть целое движение, которое говорит: «Украине не надо давать ленд-лиз, подождите. Потому что он нужен будет Тайваню. Это намного важнее. И оружие, HIMARS, самолеты, танки нам тоже нужны. Китай на нас может пойти войной, а они – не Россия, там серьезная армия, сильно вооружена, современно вооружена, всему этому они научились у нас». И все это раздувается, потому что все наши СМИ, университеты от 70-ти до 80-ти процентов финансируются китайцами, в университетах все гранты практически китайские. Шутки с Китаем шутить не надо, и первые, на ком это аукнется, я думаю, это на Украине аукнется… И тут, ни с того, ни с сего вдруг Amnesty International выходит – уже и так от Украины отвлекают как можно больше внимания и нужды, что в Украине идет Третья мировая война, и Украина отбивается как может, тут Amnesty International – опаньки, говорит: «Вы же сами виноваты, вы сами нарушаете, ведете бои и ваши солдаты расположены в школах и больницах», – выстроил конспирологическую цепочку Табах.