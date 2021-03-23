США потребовали от Лукашенко выпустить беломайданщиков
Советник Госсекретаря США Дерек Шоле позвонил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Советник Шоле ясно дал понять о необходимости немедленного освобождения всех без исключения политзаключенных в Беларуси, в частности, консультанта Радио Свобода Игоря Лосика», – говорится в сообщении.
Сообщается, что советник настаивал на «подлинном диалоге с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов с международным наблюдением в этом году».
В белорусском МИДе, пересказывая разговор чиновников, сделали акцент на предстоящем обмене послами. Назначенная на этот пост еще в декабре Джулии Фишер все-таки доедет до Минска. Последние месяцы она обретается в Польше, где активно встречается с представителями белорусской политэмиграции.
Сообщается, что Макей «призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство». Министр якобы заявил, что «ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку», и предостерег собеседника «от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси».
В феврале сообщалось, что посол США намерена вручить верительные грамоты не президенту Белоруссии Александру Лукашенко, легитимность избрания которого в Вашнгтноне не признают, а министру Макею. В связи с этим близкие к Лукашенко политологи предлагали отозвать агреман послу.
До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.
Ее кандидатуру согласовал в феврале 2020 года с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. На тот момент у Белоруссии были напряженные отношения с Россией.
Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Лукашенко освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Белоруссии Карен Стюарт предложили покинуть страну.
В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.
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