США потребовали от Лукашенко выпустить беломайданщиков

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Советник Госсекретаря США Дерек Шоле позвонил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Советник Шоле ясно дал понять о необходимости немедленного освобождения всех без исключения политзаключенных в Беларуси, в частности, консультанта Радио Свобода Игоря Лосика», – говорится в сообщении.

Сообщается, что советник настаивал на «подлинном диалоге с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов с международным наблюдением в этом году».

В белорусском МИДе, пересказывая разговор чиновников, сделали акцент на предстоящем обмене послами. Назначенная на этот пост еще в декабре Джулии Фишер все-таки доедет до Минска. Последние месяцы она обретается в Польше, где активно встречается с представителями белорусской политэмиграции.

Сообщается, что Макей «призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство». Министр якобы заявил, что «ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку», и предостерег собеседника «от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси».

В феврале сообщалось, что посол США намерена вручить верительные грамоты не президенту Белоруссии Александру Лукашенко, легитимность избрания которого в Вашнгтноне не признают, а министру Макею. В связи с этим близкие к Лукашенко политологи предлагали отозвать агреман послу.

До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

Ее кандидатуру согласовал в феврале 2020 года с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. На тот момент у Белоруссии были напряженные отношения с Россией.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Лукашенко освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Белоруссии Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.