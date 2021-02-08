Сто дней сербского правительства: первые в вакцинации, одни из лучших в экономике

08.02.2021, Белград, Ксения Голуб - Секулович

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Анна Брнабич подвели итоги работы нового правительства за первые три месяца.

По этому случаю первые лица сербского государства провели совместную пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент «ПолитНавигатора».

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На заседании правительства с участием президента Сербии, предварившем итоговую пресс- конференцию, кабинет министров принял решение о выделении беспрецедентной для страны суммы в 3 миллиардов динаров (25,5 миллионов евро – ред.) на борьбу с редкими заболеваниями.

Последующее общение с прессой получилось насыщенным: журналисты задавали вопросы по поводу ситуации вокруг Косово, недавней спецоперации по задержанию крупнейшей криминальной группировки, базировавшейся на стадионе ФК «Партизан», о планах вакцинации против коронавируса…

Лидер страны смог ответить каждому, даже на выпады представителей оппозиционных СМИ по поводу якобы «неудовлетворительной» работы бывшего главы МВД Небойши Стефановича отреагировал спокойно.

Главные тезисы Вучич озвучил отдельно, в частности, стало известно, что на днях между официальным Белградом, Пекином и Москвой будут подписаны договоры на поставку еще около 12 млн доз вакцин. Так же весной в страну придет партия американской вакцины «Moderna». При этом, по словам лидера Сербии, население активно идет и на ревакцинацию, в отличие от многих других стран.

Интересный факт – российская вакцина в Сербии в приоритете. Именно ей пожелали прививаться многие жители Сербии, в том числе и прозападные и пронатовские пропагандисты, такие как директор местного Центра евроатлантических исследований Елена Милич.

По словам Вучича, он доволен первыми успехами кабинета министров, однако отметил, что остается еще много проблем, которые предстоит решить нынешнему составу правительства. В том числе и продолжить борьбу с криминальными структурами в таких городах, как Ниш, Вранье и Валево, Суботица.

«Я намеренно упомянул об этом, чтобы они знали, что спрятаться и сбежать невозможно. Приятно думать, что ты можешь все, но государство показало им, что это не так», – заявил Вучич и подчеркнул, что «все дело сопровождалось многочисленными трудностями, но государство в итоге победило».

При этом лидер Сербии отметил, что, несмотря на то, что 2020 год был крайне сложным, страна по экономическим показателям вышла на лидирующие позиции, и этот рост продолжится. Так, профицит бюджета в январе составил 13 миллиардов динаров, при изначальном дефицитном прогнозе. Теперь эти сэкономленные средства необходимо потратить, чтобы строить объекты социальной инфраструктуры. Например, в планах строительство новых и реконструкция старых автодорог и «коридоров» – девяти объектов, по завершении работ на которых передвижение по региону станет в разы быстрее.

Кроме того, в 2021 году запланирована сдача реконструированной при участии РЖД железной дороги Белград- НовиСад, благодаря которой до столицы Воеводины можно будет доехать за 25 минут.

«Только кофе выпить и сэндвич съесть успеете», – пошутил лидер Сербии.

Кроме того, по всей стране в крупных городах в строй будут введены новые клинические центры.

Говоря о проектах, в качестве основных партнеров и инвесторов Вучич назвал Китай и страны ЕС. России в списке не значится. Возможно, это связано с падением интересов России к Балканам, определенными технологическими сложностями или иными факторами.

При этом сербский политолог Деян Вук Станкович выразил мнение, что ситуация с Россией довольно стабильна»

«Очевидно, что ЕС и Китай хотят более интенсивного и тесного сотрудничества с Сербией, тогда как Россия остается партнером в давно согласованном и реализуемом проекте реконструкции железных дорог страны. Я не верю, что есть какие-либо политические изменения в данном вопросе, хотя бы потому, что существуют договоренности о строительстве в Сербии завода по производству вакцин, а в этом будет помощь именно от России.

Президент не озвучил этого факта по какой-то причине, но суть вопроса не меняется. Наше партнерство есть и будет. Однако при этом Россия своего экономического влияния в стране и регионе практически не увеличивает, отдавая предпочтение военной и стратегической поддержке Белграду. А вот Пекин продолжает наращивать инвестиции и влияние, как и ЕС, который, безусловно, является крупнейшим нашим экономическим партнером», – считает эксперт.