Столтенберг мягко послал депутата Рады с вопросами о вступлении Украины в НАТО

Владимир Гладков.  
18.02.2023 18:18
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы Россия прекратила «отламывать себе куски европейских территорий», однако к перспективе членства Украине в НАТО это мало имеет отношение.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы Россия прекратила «отламывать себе куски европейских территорий», однако...

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Прибывший на встречу скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, не удовлетворившийся общими словами в ходе говорильни, напрямую спросил у чиновника, будет ли на саммите в Вильнюсе дан чёткий сигнал о вступлении Украины в НАТО.

В ответ Столтенберг отмахнулся, что по Украине «открыли двери» ещё в 2008 году, и мнение альянса на этот счёт не изменилось.

«Очень важно сохранить Украину в качестве суверенного государства, потому что только так она сможет стать членом НАТО. Первая необходимость – обеспечить военную поддержку для того, чтобы сохранить суверенитет. Также я приветствую инициативу создания рамок для сохранения мира после окончания войны. Потому что когда закончится война, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась.

Потому что возникает определённая канва действий – сначала была Грузия, потом Донбасс и Крым, а затем Украина. Мы не можем позволить России отламывать себе куски европейских территорий и разрушать европейскую безопасность. Когда закончится война, нам нужно создать некую структуру, которая обеспечит сохранение мира», – добавил генсек НАТО.

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