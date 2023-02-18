Столтенберг мягко послал депутата Рады с вопросами о вступлении Украины в НАТО

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Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы Россия прекратила «отламывать себе куски европейских территорий», однако к перспективе членства Украине в НАТО это мало имеет отношение.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прибывший на встречу скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, не удовлетворившийся общими словами в ходе говорильни, напрямую спросил у чиновника, будет ли на саммите в Вильнюсе дан чёткий сигнал о вступлении Украины в НАТО.

В ответ Столтенберг отмахнулся, что по Украине «открыли двери» ещё в 2008 году, и мнение альянса на этот счёт не изменилось.

«Очень важно сохранить Украину в качестве суверенного государства, потому что только так она сможет стать членом НАТО. Первая необходимость – обеспечить военную поддержку для того, чтобы сохранить суверенитет. Также я приветствую инициативу создания рамок для сохранения мира после окончания войны. Потому что когда закончится война, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Потому что возникает определённая канва действий – сначала была Грузия, потом Донбасс и Крым, а затем Украина. Мы не можем позволить России отламывать себе куски европейских территорий и разрушать европейскую безопасность. Когда закончится война, нам нужно создать некую структуру, которая обеспечит сохранение мира», – добавил генсек НАТО.