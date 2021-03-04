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04.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Образование, Политика, Россия, Сербия
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Студентам из Сербии предлагают бесплатное обучение в России


Сербские города Прокупле и Зренянин принимают участие в пилотной программе Министерства высшего образования и науки России, которая дает студентам из Сербии возможность бесплатно учиться в российских вузах.

Об этом сообщает Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бесплатное обучение для сербских студентов будет проходить за счет России. Программа охватывает базовые и магистрские уровни разных в вузах Москвы и ряда других российских городов. Сербских студентов обещают обеспечить бесплатными учебными пособиями, бесплатным проживанием и питанием в общежитии, а также стипендией в размере 1 тысячи 300 рублей в месяц, независимо от успеваемости в университете.

При этом хорошее знание русского языка необходимо только при поступлении в медицинские вузы, для других вузов и направлений это не требуется. Впрочем, студентов будут учить русскому языку, и тоже бесплатно.

Председатель городской Скупщины Прокупле и координатор проекта Деян Лажич сообщил, что на программу подал заявку уже 21 старшеклассник из этого города. Студенты проявили большой интерес к изучению медицины и естественных наук, а также архитектуры и технологий, физической культуры и музыки. Лазич объявил, что правительство города сформирует специальный «Фонд стипендий » для студентов российских вузов, чтобы один раз в год оплачивать им билет на самолет в Россию и обратно, а также давать деньги на карманные расходы.

«Прокупле – один из немногих городов в Сербии, где русский язык до сих пор преподается в начальных и некоторых средних школах, поэтому, возможно, было решено включить наш город в эту программу», – сказал Лажич.

Напомним, что во времена СФРЮ русский язык был обязательным предметом, изучаемым в югославских школах.


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