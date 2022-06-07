«Суровые реалии загнивающей России» – журналист с Украины посмотрел «жизнь за МКАДом»

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Новости Украины

Журналист с Украины Павел Кухаркин, ранее снимавший репортажи из российского Крыма для киевских СМИ, а теперь работающий как фрилансер из-за запрета на Украине на любую позитивную информацию про РФ, решил выяснить, «есть ли жизнь за МКАДом», и отправился в Челябинск.

Сюжет со своими впечатлениями он опубликовал на своём YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прежде всего, журналист наткнулся на работающий KFC и Макдональдс.

«Зашёл в разведку, KFC работает, поэтому, чем дальше от Москвы, тем меньше санкций. Это уже факт. …Макдональдс тоже работает, абсолютно насрано на санкции. Реально, чем дальше от МКАД, тем стало лучше. Раньше считалось наоборот. Хотя, всем абсолютно плевать, работает Макдональдс или нет, как и на 90 процентов брендов, которые ушли временно», – комментирует Кухаркин.

Также он встретил украинский ресторанчик «Журавлина».

«Местное подполье, которое ходит в вышиванках с надписью на украинском языке. Ресторан в самом центре, который не снесли и никто сносить не будет», – иронизирует журналист.

Он отметил, что Челябинск у него никак не ассоциируется со стереотипом промышленного города.

«Хотя я сам с промышленного края, с Донбасса, для меня эти пейзажи заводов, терриконов знакомы, но здесь мне прям очень нравится», – признался Кухаркин.

Следующей достопримечательностью журналист выбрал колесо обозрения.

«Загнивающая Россия, загнивающий Челябинск. В кабинке есть вай-фай, кондиционер, играет музыка. Самый, наверное, современный вход на колесо обозрения, который я видел, такой стробоскопный туннель», – отметил он.

Далее Кухаркин в туалетной комнате одного из ресторанов начал откровенно издеваться над стереотипами украинской пропаганды.

«Зашли мы в одно из заведений поесть. Я увидел одну вещь, никак не могу понять, что с этим делать. Какие есть мысли, идеи, что это? Пишите в комментариях», – говорил он, указывая на унитаз.

«Чей борщ? Чей борщ? Кто понял прикол, тот понял», – продолжал изгаляться над «свидомыми» журналист, сидя за столиком.

Разумеется, Кухаркин не мог не посетить музей с Челябинским метеоритом.

«В музее лежит самый знаменитый метеорит, который упал в Челябинске. Упал в 2013 году здесь, на Урале, а конец света начался в другом месте на майдане», – отметил он.

Кроме того, репортер задержался у витрин с народными одеждами.

«Костюм русский рязанский». Как раз за два дня до того момента, как мы приехали в Челябинск, был «день вышиванки». Гэнэтычный код нации. А вот «Костюм русский смоленский». Я вам ещё позже покажу костюм из музея в Чебоксарах, где я был. Там тоже у чувашей были вышиванки», – продолжал разочаровывать «свидомых» журналист Павел Кухаркин.