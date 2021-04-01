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01.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Диверсии, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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Священник рассказал о захватах храмов на Буковине порошенковскими нехристями

Новости Украины

В Черновецко-Буковинской епархии УПЦ сторонники созданной Петром Порошенко ПЦУ неоднократно предпринимали попытки захвата храмов, но переходов священников в ПЦУ практически не было.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил протоитерей Виталий Дуров из Черновецко-Буковинской епархии УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день наша епархия – самая большая в Украине по количеству приходов и священнослужителей. Из 450 священников в ПЦУ перешло лишь двое. Лишь неполных полпроцента сделали, по словам ПЦУ, «воссоединение украинского православия», – отметил священник.

В 2019 году сторонники ПЦУ выломали тараном двери в храм в одном селе. Через полгода была еще одна попытка захвата. «Когда умер настоятель, в тот же день была циничная попытка захвата храма.

Сторонники ПЦУ, считая, что мы в 10 вечера будем хоронить настоятеля на территории храма, выключили в селе свет, перекрыли два въезда в село – с одной стороны повалили дерево, с другой их т.н. священник перекрыл дорогу своим авто не пуская помощь нашим людям, которые были раненые и порезанные, истекали кровью. Они попытались захватить храм, но Господь не допустил. Они привезли генераторы, болгарки чтобы резать ворота, но у них не вышло», – рассказал священник.

Напомним, в декабре 2020 года в селе Михальчи националистические организации по приглашению главы сельсовета приехали и избили настоятеля и прихожан. «Пришли с ножами, баллончиками со слезоточивым газом показывать свою «любовь» к свои гражданам, Украине и украинским законам», – сказал протоиерей Виталий Дуров.


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