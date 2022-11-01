Так не доставайся же ты никому: борьба за украинский Нафтогаз завершилась почетной ничьей

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Новости Украины

Длительная борьба бывших соратников – Юрия Витренко, нынешнего главы Нафтогаза и Андрея Коболева, его бывшего главы, за хлебное место руководителя украинского газового монополиста завершилась как в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова – по принципу «Так не доставайся же ты никому!».

Переменчивые ветры кулуарных интриг сдули с шахматной доски обе фигуры, освободив дорогу для нового фаворита Банковой – нынешнего министра регионального развития Алексея Чернышева, которого разносчики парламентских слухов в один голос прочат в новые руководители госмонополии, причем, без обычных в таких случаях проволочек и торгов, как дело уже решенное.

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Что интересно, Еще весной сам свежий отставник Витренко был настолько уверен в крепости своих позиций, что в комментариях для СМИ называл уже тогда циркулировавшие разговоры о своей скорой отставке «просто слухами».

Напомню, тогда против Витренко, желая заполучить его место, усиленно копал, заручившись поддержкой как украинских соросят так и заокеанских лоббистов, его бывший начальник Коболев. Эта сладкая парочка, прежде чем разругвться вдрызг пару лет назад, вместе рулила нефтегазовым сектором Незалежной все постмайданные годы, вместе борола Газпром в Стокгольмском арбитраже и вместе делила полагающиеся за эту громкую, хотя, как впоследствии выяснилось, пиррову викторию премии самим себе.

Однако тогда Витренко сумел отбить атаку, убедив Зеленского в том, что коней на переправе не меняют и сумев заручиться временной протекцией Ермака, убедив того в свою очередь в том, что за атаками на него и на главного президентского администратора стоят одни и те же силы в США. А раз так, то они – вроде как товарищи по несчастью и должны держаться сообща.

Но совсем недавно слухи о скором выносе тела Витренко из начальственного кабинета зациркулировали вновь. Близкое к группе соросят издание «Экономическая правда» олигарха Томаша Фиалы написало, что уход Витренко состоится до конца нынешней недели еще вчера. И этот инсайд сбылся с потрясающей реактивностью.

Отмечалось, что хотя по процедуре Витренко должен был уволить исключительно Набсовет Нафтогаза, однако при его отсутствии это может сделать и Кабинет министров.

«Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании», – цитировала ЭП своего инсайдера из Кабмина.

Сам же Витренко в этот раз промолчал, а его пресс-служба привычно отказалась «комментировать слухи». Хотя активный парламентский соросенок из либерально-националистической партии «Голос» Ярослав Железняк, обычно знающий в Раде все про всех, уверенно говорил, что, по его данным, на ближайшую пленарную неделю Рады запланирован кадровый вопрос – увольнение Чернышева «в связи с переходом на новую должность».

«Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Министру инфраструктуры Александру Кубракову. Посмотрим снова – не изменится ли позиция»,- цитировали украинские СМИ Железняка.

И уже пару часов назад украинское правительство единогласно утвердило Витренкино заявление об отставке, что, по мнению нардепа-одессита Гончаренко свидетельствует о том, что увольнение нынешнего топа Нафтогаза состоялось не из-за результатов его работы, а в силу наличия соответствующей политической воли.

В переводе на более простой язык, есть основания полагать, что это кадровое решение – попытка Зеленского разом убить двух зайцев. И недовольные Витренко западные круги ублажить, и, сыграв на опережение, не дать уже своим соросятам пропихнуть на этот важный пост собственную, независимую от Банковой креатуру, к чему могло прийти, если бы лоббисты возвращения Коболева в Нафтогаз таки додавили бы этот процесс.

Напомню предысторию. Витренко Банковая пропихивала, наплевав на все приличия. Рада дважды проваливала голосование за его, на тот момент возглавлявшего ведомство с приставкой «и.о», назначение на пост министра энергетики. В итоге Витренко таки усадили в Нафтогаз, пойдя ради этого на снятие Коболева с поста по беспределу – в обход установленных корпоративных процедур.

В США такой шаг назвали «нарушением принципов корпоративного управления», а послы стран G7 предостерегли от политического вмешательства в управление Нафтогазом, который негласно считается кадровой вотчиной внешнего управления, на которую суверенитет украинской власти распространяется лишь формально.

У Зеленского решили переиграть Запад в этом вопросе, однако получилось весьма криво. Свое громкое недовольство устранением Коболева тогда выразили Европейский Союз и ряд кредиторов Украины – Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

Однако отношения Зеленского и Шмыгаля с новым фаворитом довольно быстро ухудшились. Видимым проявлением этого охлаждения стали, в частности, обвинения Витренко Кабмина в провале реструктуризации еврооблигаций фактически обанкротившегося Нафтогаза. В свою очередь, правительство признало неудовлетворительной работу правления компании во главе с Витренко.

Критиковал Витренко и поставленную Шмыгалем задачу накопить к отопительному сезону нынешнего года 19 млрд кубометров газа. По его словам, для относительно нормального прохождения зимы хватит и 15 млрд кубометров. Для закачки дополнительных 4 млрд кубов Нафтогаз должен был импортировать почти 6 млрд кубометров газа за $8 млрд. Денег на это у компании, естественно, нет.

Теперь же получается, что формально Западу в этом вопросе потрафили. Раздражающий внешнее управление Витренко снят, однако и любимчик Запада Коболев своего не получил. По факту выходит почетная ничья.

Теперь о том, какое наследство оставил Витренко в Нафтогазе, и как с этим всем будет разгребаться преемник. После Витренко Нафтогаз остается с трудом реструктуризированным на фоне технического дефолта внешними кредиторами долгом. На прошлой неделе Нафтогаз, на фоне постоянных блэкаутов из-за российских обстрелов, прекратил поставки на Трипольскую ТЭС из-за долгов за топливо в 2,757 млрд грн.

Панику среди потребителей Нафтогаз принялся гасить тем аргументом, что Трипольская ТЭЦ работает не на электричестве, а на угле, а резервным топливом для нее являются мазут и газ. Пикантность ситуации в том, что эта станция – один из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

За пару дней до скоропалительной отставки Витренко успел заявить немецкой газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет худшей в истории Украины.

«Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением… Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», – ванговал топ-чиновник.

Ну а в памяти рядовых потребителей украинских новостей Витренко так и останется ненасытным чиновником-коррупционером, о чьих миллионных премиях и гигантских для нищей страны окладах слагали легенды. Так, прошлой весной 2021 Витренко подал декларацию о доходах, где задекларировал 284 миллиона гривен зарплаты в Нафтогазе (за неполный год) и $2,951 млн на счетах в банках.

На этом безрадостном фоне единственный позитив – вновь возросшее благодаря войне и диверсиям на «Северных потоках» транзитном значении уже было списанной в утиль украинской «трубы». В силу не зависящих от нее обстоятельств украинская ГТС – снова один из основных маршрутов доставки российского газа европейским потребителям. Правда, украинский транзитный сук теперь с упоением подрубает сама Европа, чьи политики задались целью полностью слезть с российской газовой иглы.