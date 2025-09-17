«Тарелочный звон, не колокольный», – украинский политолог неожиданно трезво оценил интервью Пугачевой

Скандальное интервью Аллы Пугачёвой журналистке-иноагентке специально раскручивается врагами РФ, чтобы внести смуту в российское общество.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идёт сумасшедшая кампания по продвижению этого интервью. Там не за что зацепиться. Почему вообще кому-то должно быть интересно интервью музыканта, даже выдающегося, о политике? Пойдите на консультацию по поводу вырезания аппендицита к политологу. Зачем слушать людей, которые абсолютно некомпетентны в политике? Но многие начали разбирать на цитаты это интервью – это сумасшествие», – сказал Бортник.

«Это интервью активно продвигалось многими структурами. Я вижу в этом элемент создания нестабильности в России, давления на Москву. Но ценности в самом интервью я не вижу никакой, не советую его смотреть – там пусто.

Там тарелочный звон, не колокольный. И вообще, она просто некомпетентна в этих вопросах. Спрашивать у Усика, Пугачёвой, Притулы, разного рода шоуменов о политике – это просто спрашивать частное мнение людей, крайне некомпетентных в этих сферах», – добавил политолог.