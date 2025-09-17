«Тарелочный звон, не колокольный», – украинский политолог неожиданно трезво оценил интервью Пугачевой

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1746
 
Дзен, Либералы, Политические диверсии, Россия


Скандальное интервью Аллы Пугачёвой журналистке-иноагентке специально раскручивается врагами РФ, чтобы внести смуту в российское общество.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальное интервью Аллы Пугачёвой журналистке-иноагентке специально раскручивается врагами РФ, чтобы внести смуту в российское...

«Идёт сумасшедшая кампания по продвижению этого интервью. Там не за что зацепиться. Почему вообще кому-то должно быть интересно интервью музыканта, даже выдающегося, о политике? Пойдите на консультацию по поводу вырезания аппендицита к политологу. Зачем слушать людей, которые абсолютно некомпетентны в политике? Но многие начали разбирать на цитаты это интервью – это сумасшествие», – сказал Бортник.

«Это интервью активно продвигалось многими структурами. Я вижу в этом элемент создания нестабильности в России, давления на Москву. Но ценности в самом интервью я не вижу никакой, не советую его смотреть – там пусто.

Там тарелочный звон, не колокольный. И вообще, она просто некомпетентна в этих вопросах. Спрашивать у Усика, Пугачёвой, Притулы, разного рода шоуменов о политике – это просто спрашивать частное мнение людей, крайне некомпетентных в этих сферах», – добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора