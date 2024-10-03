The Washington Post выяснила, почему русские продвигаются на Донбассе с такой скоростью

Сергей Рыжов.  
03.10.2024 08:46
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Происшествия, Украина


Восток Украины прогибается под усовершенствованной российской тактикой и преобладающей огневой мощью, пишет американская The Washington Post.

Издание отмечает, что за последние два месяца россияне в Донецкой области занимали территории такими темпами, каких не было со времен начала войны.

Восток Украины прогибается под усовершенствованной российской тактикой и преобладающей огневой мощью, пишет американская The...

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Только за август и сентябрь ВС России увеличили контролируемую территорию по всей Украине на 511 км² — около 431 из которых были заявлены вдоль фронта между Бахмутом и Угледаром, говорится в публикации.

Во многом нынешние успехи россиян связаны с изменением военной тактики, пишет газета.

«Войска противника идут в штурм при поддержке превосходящего количества артиллерии и беспилотников небольшими группами, что сводит к минимуму их обнаружение и затрудняет ответный огонь. Россия также улучшила свою боевую связь, помогая координировать атаки. И хотя потери российской армии ошеломляют, в ВСУ говорят, что у русских достаточно бойцов, чтобы поддерживать давление, а западная помощь не восполняет дефицит оборудования», – говорится в статье.

Это стечение факторов в сочетании с постоянной проблемой Украины, связанной с пополнением боевых подразделений и ее сосредоточенностью на выполнении операции на территории России причвело к тому, что украинские войска отступают на десятки миль по линии фронта и теряют значительные участки территории.

«У России есть количество, чтобы продолжать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники. В районе Угледара артиллерийские залпы кое-где достигают 10 снарядов к одному в пользу России», -говорится в материале.

Газета отмечает, что после падения Угледара предрешена судьба еще одной украинской крепости – Покровска – ключевого автомобильного и железнодорожного узла.

«Разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян», – пишет газета.

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