Тихановская хочет вызвать Путина, чтобы зафиксировать передачу ей власти от Лукашенко

26.10.2021 22:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская допускает отмену договоренностей, подписанных президентом Белоруссии Александром Лукашенко с Россией за последний год.

Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что подписывалось между режимом и другими странами после 9 августа, может быть пересмотрено, если эти договоренности вредят Беларуси как стране», – сказала Тихановская.

Она уточнила, что, по ее мнению, «вредит Белоруссии» – передача предприятий российским бизнесменам.

«Мы не знаем, какие диалоги ведутся между режимом и Кремлем или другими странами. Но мы изначально говорили: думайте дважды перед тем, как что-то подписывать. Лукашенко не представляет волю белорусского народа сейчас», – отрезала Тихановская.

При этом она хотела бы видеть президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на ее переговорах с Александром Лукашенко.

«Конечно, может, как и представители других стран. Для того, чтобы договоренности, которые будут высказаны на переговорах, во время диалога, всеми принимались и были, скажем так, представители других стран, которые это фиксируют, чтобы дальше не возникало вопросов», – сказал Тихановская.

Политолог Андрей Суздальцев назвал это заявление Тихановской «очень странным».

«Заинтересованность оппозиции в коммуникациях между Кремлем и штабом в Вильнюсе понятно. Наличие такого контакта сразу ставит на первый план транзит власти в Беларуси. Создание переговорного «треугольника» «Москва – Минск – Вильнюс» означает обсуждение всего одного вопроса – уход А. Лукашенко и приход к власти белорусской оппозиции. Тогда возникает целый ряд вопросов: зачем это Путину и России? Зачем России превращение Беларуси в «Украину – 2»? Что даст России роль арбитра между Минском и Вильнюсом? Это тупиковый и невыполнимый сценарий за счет России», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.