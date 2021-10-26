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26.10.2021 22:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Тихановская хочет вызвать Путина, чтобы зафиксировать передачу ей власти от Лукашенко

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская допускает отмену договоренностей, подписанных президентом Белоруссии Александром Лукашенко...

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская допускает отмену договоренностей, подписанных президентом Белоруссии Александром Лукашенко с Россией за последний год.

Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что подписывалось между режимом и другими странами после 9 августа, может быть пересмотрено, если эти договоренности вредят Беларуси как стране», – сказала Тихановская.

Она уточнила, что, по ее мнению, «вредит Белоруссии» – передача предприятий российским бизнесменам.

«Мы не знаем, какие диалоги ведутся между режимом и Кремлем или другими странами. Но мы изначально говорили: думайте дважды перед тем, как что-то подписывать. Лукашенко не представляет волю белорусского народа сейчас», – отрезала Тихановская.

При этом она хотела бы видеть президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на ее переговорах с Александром Лукашенко.

«Конечно, может, как и представители других стран. Для того, чтобы договоренности, которые будут высказаны на переговорах, во время диалога, всеми принимались и были, скажем так, представители других стран, которые это фиксируют, чтобы дальше не возникало вопросов», – сказал Тихановская.

Политолог Андрей Суздальцев назвал это заявление Тихановской «очень странным».

«Заинтересованность оппозиции в коммуникациях между Кремлем и штабом в Вильнюсе понятно. Наличие такого контакта сразу ставит на первый план транзит власти в Беларуси. Создание переговорного «треугольника» «Москва – Минск – Вильнюс» означает обсуждение всего одного вопроса – уход А. Лукашенко и приход к власти белорусской оппозиции.

Тогда возникает целый ряд вопросов: зачем это Путину и России? Зачем России превращение Беларуси в «Украину – 2»? Что даст России роль арбитра между Минском и Вильнюсом? Это тупиковый и невыполнимый сценарий за счет России», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.

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