09.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Тимошенко анонсировала расцвет в стране рынка торговли людскими органами




Украинское государство бездумно распродает все, что у него еще осталось, в том числе землю, и скоро продавать будет уже нечего.

Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что говорит президент? Он говорит, что страна превратилась в финансового наркомана, давайте теперь из дома как наркоманы выносить все. Если сейчас эта финансовая наркомания требует еще пару миллиардов долларов то давайте – это прямо предложил президент – продавать землю, стратегическую собственность. Отдадим внешнему управлению управлять нашей финансовой системой.

У меня вопрос – а когда эти 1,5-2 млрд долларов государство проест, бездарно и бессмысленно, что дальше мы будем отдавать как страна? У нас уже не будет земли, не будет стратегической собственности, не будет ничего. Отдают порты, железную дорогу, все распродают задаром.

А на следующий транш МВФ что будем, органы людей продавать? Или людьми торговать? У нас уже не будет чем торговать», – предупреждает Юлия Тимошенко.

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