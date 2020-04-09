Тимошенко анонсировала расцвет в стране рынка торговли людскими органами

09.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство бездумно распродает все, что у него еще осталось, в том числе землю, и скоро продавать будет уже нечего.

Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что говорит президент? Он говорит, что страна превратилась в финансового наркомана, давайте теперь из дома как наркоманы выносить все. Если сейчас эта финансовая наркомания требует еще пару миллиардов долларов то давайте – это прямо предложил президент – продавать землю, стратегическую собственность. Отдадим внешнему управлению управлять нашей финансовой системой.

У меня вопрос – а когда эти 1,5-2 млрд долларов государство проест, бездарно и бессмысленно, что дальше мы будем отдавать как страна? У нас уже не будет земли, не будет стратегической собственности, не будет ничего. Отдают порты, железную дорогу, все распродают задаром.

А на следующий транш МВФ что будем, органы людей продавать? Или людьми торговать? У нас уже не будет чем торговать», – предупреждает Юлия Тимошенко.