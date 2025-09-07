Только американская оккупация удерживает европейских безумцев от войны – Евстафьев

НАТО может быть выгодным для России, если Альянс ограничится границами Западной Европы.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходящие в ЕС процессы через некоторое время приведут к появлению там общеевропейских политических сил. В этом смысле мы должны переосмысливать своё отношение к НАТО. Альянс не так плох, как был двадцать лет назад.

Мы ведь понимаем, кто такие все эти европейские Мерц, Макрон и прочие? А следующее поколение будет ещё более агрессивное, менее образованное и не помнящее, чей флаг был над Рейхстагом.

Что-то «здоровые силы Европы» уже тридцать лет не появляются. Мы придумали себе Фицо и Орбана – но почитайте биографию Орбана, с чего он начинал», – сказал Евстафьев.