Только не по-украински — белорусы обсуждают изменения в парламенте

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии с подачи президента Александра Лукашенко идет дискуссия о переходе от мажоритарной к пропорциональной системе выборов в парламент, а возможно даже к парламентской республике.

Переход на пропорциональную систему сам по себе ничего не решит, считает белорусский политолог Вадим Гигин.

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«Такая система есть на Украине — 73% недоверия Верховной раде. На инаугурации Зеленского главный вопрос — когда распустят Раду. А они узнаваемые, их показывают на телевизионных шоу, они сами шоу устраивают: приносят наручники, вилы виселицы в Раду. Но им не доверяют», – сказал Гигин.

Он выразил уверенность в том, что депутаты, которые пройдут в парламент от белорусских партий, будут вести себя прилично.

«Я уверен, в новом парламенте появятся партии, которые будут поддерживать дискуссию не в стиле шоу, не канкан танцевать, а вести политическую дискуссию. Мы не должны допустить, чтобы парламент стал местом для манипуляции внешних сил, как это, к сожалению, происходит во многих странах. Он должен отражать мнение нашего народа, а не внешних игроков.», – резюмировал эксперт.

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут этой осенью. На этой неделе Александр Лукашенко провел совещание, посвященное этой теме. По мнению белорусского президента, депутатский корпус должны составлять «люди с государственным мышлением». В их число он включил юристов, научных работников, предпринимателей, политиков и общественных деятелей.

«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», – сказал Лукашенко.