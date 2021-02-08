Турчинов предложил Зеленскому прямо сейчас умереть в Крыму

08.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Браваде президента Украины Владимира Зеленского в интервью американским журналистам, заявившего о том, что будь он при власти в 14-м году, за Крым «умерли бы все», но Россия бы не получила полуостров, не суждено было бы сбыться.

Об этом в эфире 5 канала заявил и.о. президента Украины после госпереворота 2014 года Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов напомнил, что Россия на законных основаниях имела в Крыму 25-тысячную группировку войск, значительно превышающую контингент ВСУ, и ей не нужно было вводить «зеленых человечков», которые всегда и так были на полуострове.

«Те, кого он называет «зелеными человечками», вместе с российскими пропагандистами – это регулярные российские войска. К большому сожалению, они были задолго до 14-го года в Крыму. На основаниях достаточно законных решений, к сожалению, принятых в 90-х годах, когда руководство, которое возглавлял Кравчук, подписало межгосударственное соглашение о размещении российских военных баз на территории Крыма.

Это решение было ратифицировано Верховной радой, к сожалению. И последнее событие, которое пролонгировало эту колоссальную опасность, которая и привела к тем событиям 14-го года – это «Харьковские соглашения» Януковича, которые не просто продолжали, а сняли ограничения на передвижение по территории автономной республики.

По этим соглашениям Россия имела 25-тысячный контингент легально, который в несколько раз превышал количество военных украинских. Именно этот контингент, он же не прилетел из космоса, он был уже в Крыму и был базой для проведения оккупации Крыма…

Героизм Зеленского можно реализовать сейчас – оккупация не завершена, оккупация в 14-м году ничем не отличается от оккупации в 21-м году. Пожалуйста, господин Зеленский, продемонстрируйте свои военные способности и свой героизм», – заявил Турчинов.