Турция помогает Украине подготовиться к длительной войне

17.08.2022  10:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1795
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Украина, совершая диверсии в российском тылу, пытается подорвать военно-техническое снабжение ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Украина, совершая диверсии в российском тылу, пытается подорвать военно-техническое снабжение ВС РФ. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Диверсии и ЧП на территории важных стратегических военных гарнизонов в Крыму направлены на то, чтобы подорвать тыловое и военно-техническое снабжение российских войск, вывести из строя аэродромы и нанести моральный ущерб войскам. В воинских частях РФ, видимо, необходимо усилить противовоздушную оборону, повысить роль спецслужб, комендантской службы и военной полиции в целом», – сказал генерал «Независимой газете».

Он отмечает, что в Киеве готовятся к производству собственных беспилотников, для чего начато совместное с Турцией строительство завода по производству БПЛА семейства Bayraktar.

«Я читал интервью Халука Байрактара, генерального директора компании Baykar, в котором он говорит о том, что в Украине строится не только завод по производству беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar TB2 (Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma), но и исследовательский центр, где будет тестироваться новое турецко-украинское высокоточное оружие.

Это говорит, во-первых, что не только в Киеве, но и в Стамбуле, и в целом в НАТО не сильно боятся российских ударов по территории Украины, которые Москва делает в рамках своей спецоперации. А во-вторых, что при поддержке Запада Киев готов к долгим боевым действиям против Российской армии и ее союзников», – резюмировал Неткачев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть