«Ты войдешь в историю!» – меджлисовцы восточной хитростью соблазняют Зеленского на виртуальную автономию

03.06.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский войдет в историю, если благодаря ему будет записано в Конституцию Украины упоминание о виртуальной «крымско-татарской автономии», которую Киев надеется создать в случае возвращения полуострова под свой контроль.

Такие обещания великого будущего украинскому комику-президенту озвучил бывший московский либерал, а ныне замдиректора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я все представляю, когда же, наконец, какой президент Украины выйдет на трибуну Верховной Рады вместе с Мустафой Джемилевым и произнесут этот акт, и попросят депутатов проголосовать, акт в поддержку крымско-татарского народа, восстановления справедливости, акт в поддержку возвращения Крыма в Украину, неотъемлемой частью которого является признание, Конституционное признание коренного народа, единственного коренного народа Украины – крымских татар, их прав на закон, на свою землю в составе единой Украины.

Это так все просто! Но у нас у политиков это все не просто в головах работает. Никак не хотят входить историю. Вляпываться в истории они любят, входить – не очень почему-то. Хотя такой шанс.

Как Соломон говорил – спас одного человека – спас целый мир, а тут можно спасти целый народ, дать ему надежду на будущее, восстановить справедливость коренного народа Украины, навсегда связать нашу страну, наши судьбы вместе, войти в историю как человек который спас крымско-татарский народ.

Это ли, Владимир Александрович Зеленский, не является целью любого политика? Это ваш шанс однозначно. Воспользуется им господин Зеленский или нет – я не знаю. Но может. Как и любой другой президент.

Ещё раз повторю свой тезис – это все равно будет так, это неотвратимо, это обязательно, потому что крымские татары больше не будут никогда жить бесправными на своей земле. Это в любом случае будет, и вопрос только в том, какой президент Украины и какой парламент захочет войти в историю парламентом, вернувшим право крымским татарам», – сказал Айдер Муждабаев.

Ранее украинский националист, экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский называл предоставление полуострову «крымско-татарской автономии» большой ошибкой, так как меджлисовцы являются только временными союзниками Киева.