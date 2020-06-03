03.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Ты войдешь в историю!» – меджлисовцы восточной хитростью соблазняют Зеленского на виртуальную автономию


Владимир Зеленский войдет в историю, если благодаря ему будет записано в Конституцию Украины упоминание о виртуальной «крымско-татарской автономии», которую Киев надеется создать в случае возвращения полуострова под свой контроль.

Такие обещания великого будущего украинскому комику-президенту озвучил бывший московский либерал, а ныне замдиректора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я все представляю, когда же, наконец, какой президент Украины выйдет на трибуну Верховной Рады вместе с Мустафой Джемилевым и произнесут этот акт, и попросят депутатов проголосовать, акт в поддержку крымско-татарского народа, восстановления справедливости, акт в поддержку возвращения Крыма в Украину, неотъемлемой частью которого является признание, Конституционное признание коренного народа, единственного коренного народа Украины – крымских татар, их прав на закон, на свою землю в составе единой Украины.

Это так все просто! Но у нас у политиков это все не просто в головах работает. Никак не хотят входить историю. Вляпываться в истории они любят, входить – не очень почему-то. Хотя такой шанс.

Как Соломон говорил – спас одного человека – спас целый мир, а тут можно спасти целый народ, дать ему надежду на будущее, восстановить справедливость коренного народа Украины, навсегда связать нашу страну, наши судьбы вместе, войти в историю как человек который спас крымско-татарский народ.

Это ли, Владимир Александрович Зеленский, не является целью любого политика? Это ваш шанс однозначно. Воспользуется им господин Зеленский или нет – я не знаю. Но может. Как и любой другой президент.

Ещё раз повторю свой тезис – это все равно будет так, это неотвратимо, это обязательно, потому что крымские татары больше не будут никогда жить бесправными на своей земле. Это в любом случае будет, и вопрос только в том, какой президент Украины и какой парламент захочет войти в историю парламентом, вернувшим право крымским татарам», – сказал Айдер Муждабаев.

Ранее украинский националист, экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский называл предоставление полуострову «крымско-татарской автономии» большой ошибкой, так как меджлисовцы являются только временными союзниками Киева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть