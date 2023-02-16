Тягнибоковцы объявили попытку номер три порвать с русскими

Сейчас имеет место третья в истории попытка украинцев оторваться от русских.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического ВО «Свобода» и боевик одноимённого нацбата Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас было как минимум два больших шанса [порвать с русскими]. Первый – во времена Мазепы. У нас был прямо большой шанс соскочить со всего этого, даже ещё почти не имея большой истории пребывания под российским влиянием. Это был ещё совсем короткий период, и если бы тогда украинское общество и украинская политическая элита, прежде всего, была более консолидирована, думаю, что эта попытка Мазепы оторваться от Российской Империи имела большой шанс на успех. К сожалению, не вышло по многим причинам. Второй шанс – 1917 – 1920 года прошлого века, то, что называется первыми освободительными соревнованиями, времена УНР. Я думаю, что тяжело, но шанс был. Опять-таки не вышло именно из-за отсутствия консолидирования украинского общества и в целом незрелости политической элиты и остального», – сказал Ильенко.

Сейчас же, по мнению нациста, идеальное состоянии консолидации, плюс поддержка со стороны Запада.

«Сейчас у нас наибольший шанс за всё время, потому что у нас есть то, чего никогда не было. У нас есть консолидированное общество – раз, такого никогда не было, у нас всегда был внутренний раздрай. Второе. У нас есть поддержка цивилизованного мира, чего тоже фактически не было. Или если было, то в каком-то ограниченном виде. И третье – у нас сегодня лишь один фронт. 100 лет назад у нас их было несколько с разными на тот момент нашими врагами. Сейчас у нас чётко один враг, консолидированное общество, которое намного более зрелое, понимает очевидные истины. Конечно, оно тяжёлой ценой потрясений пришло, но, к сожалению, иначе история у нас не работает, необходимо было страшное потрясение, чтобы, по крайней мере, почти для всех эти очевидные вещи стали очевидными», – посетовал тягнибоковец.