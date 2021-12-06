Тышкевич: БелАЭС стала «золотым дном» для Лукашенко

Построенная на средства российского кредита по российским технологиям Белорусская АЭС приносит доход гораздо выше прогнозного.

Об этом в своем видеоблоге признал бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«АЭС – весьма выгодный проект. По большому счету, он окупаемый. Теперешний уровень цен на электроэнергию и закупки со стороны Украины и Литвы позволят Белэнерго очень хорошо заработать за эту зиму. Сейчас цены, даже с учетом фирм-прокладок, которым Беларусь продает электроэнергию, примерно в три раза выше, чем расчетные идеальные цены для экспорта белорусской электроэнергии в момент запуска БелАЭС.

При запуске рассчитывали, что стоимость электроэнергии будет 18-20 евроцентов за киловатт, сейчас за мегаватт идет от 59 долларов на украинском направлении до 60-120 на литовском. Господа, это золотое дно», – резюмировал Тышкевич.