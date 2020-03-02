У Эрдогана нет достаточно беженцев, чтобы долго шантажировать Европу – эксперт

02.03.2020, Москва, Игорь Петров

Турецкие власти пытаются оказать давление на Европу, сняв препятствия для миграции сирийских беженцев с территории Турции в Грецию. Однако – это слабая игра.

Об этом в эфире Youtube-канала заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это то, что я бы назвал истерикой – вот это невероятное повышение ставок, попытка включить всякие эмоциональные сюжеты и картинки. Это, по большому счету, истерика.

Эрдоган пытается шантажировать Европу – «сейчас я вот выпущу всех на вас этих вот беженцев. Там три миллиона беженцев».

На самом деле, насколько я понимаю, там нет ни 3 миллионов, ни даже полумиллиона. По нашим данным, речь идет о паре десятков тысяч. Эти люди пересекли границу Сирии и Турции в районе Идлиба.

И он пытается пустить их через границу в Грецию и в Европейский Союз. Мне кажется, это слабая игра.

Она может создать эмоциональную картинку, чтобы напугать европейского обывателя. Европейский обыватель так напуган этим мигрантами, они там ходят, хватают европейских женщин за все места, все паникуют, европейские мужчины прячутся под лавку. В общем, это эмоционально ситуация неприятная. И они не знают, что с этим делать.

Вот Эрдоган, я думаю, именно на это пытается повлиять. Он пытается повлиять на европейского обывателя», – заключил эксперт.