У Лукашенко обнародовали причину задержания Бабарико

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико, ставший самым сильным конкурентом белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах, задержан правоохранителями за финансовые махинации.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – утверждает Тертель.

По его словам, сейчас КГК ведется работа по ряду направлений.

«Это махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы в валюте. Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», – доложил глава комитета.

Одной из таких структур якобы являлся латвийский банк ABLV.

«Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег за несколько лет в интересах этого банка со счетов “Белгазпромбанка” было выведено свыше 430 млн долларов США. Нами задокументированны многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с плохой кредитной историей», – сказал Тертель.

В расследовании преступлений Бабарико задействовано 18 стран, в том числе США, заявил чиновник.