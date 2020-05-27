У Лукашенко пугают белорусов победой «Порошенко» и «Шарикова»

27.05.2020, Москва, Елена Острякова

Поддерживающий президента Белоруссии политолог Александр Шпаковский не исключает, что Александр Лукашенко может проиграть президентские выборы.

Об этом эксперт написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае победы оппонентов (а негативный сценарий тоже нельзя исключать, я лично все свои действия планирую, отталкиваясь от худшего варианта) белорусские Порошенко и Шариков обгадятся в течение первых двух лет. Инфантильные граждане после холодного душа начнут искать себе нового кумира. Страна будет погружена в хаос тотальной распродажи, войны всех против всех и обнищания людей», – написал Шпаковский.

Под «Порошенко» он, скорее всего, подразумевает бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а под «Шариковым» популярного блогера Сергея Тихановского.

Первый тур президентских выборов в Белоруссии состоится 9 августа.