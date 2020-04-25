25.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Грузия, Политика, Украина
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У Зеленского повторили отказ согласовывать с Грузией назначение Саакашвили




Грузия не имеет права выражать протесты по поводу возможного назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Отзыв посла из Киева – это шантаж.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже вызвало бурную реакцию. Но я считаю, что нужно на себя сначала смотреть. Когда кто-то, другая страна – это большая или маленькая страна, будет нам говорить о том, что «мы будем отзывать посла» или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины в правительство, то мы этого не будем допускать.

Я считаю, что это политически вообще невозможно. Мы – суверенное государство, нужно уважать суверенитет других стран.

Вы можете себе представить, что сейчас любой политик из Украины поедет в Грузию, получит там гражданство, его потом будут назначать, а мы будем отзывать посла или делать дипломатический скандал? Это даже невозможно представить, правильно? А почему это можно представить по отношению к Украине?!» – заявил Арахамия.

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