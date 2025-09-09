Убит очередной неугодный режиму украинский журналист
В Ямполе Сумской области в своей квартире найден мертвым бывший депутат местного райсовета, журналист Александр Тахтай, который ранее публиковал материалы о коррупции и хищениях при возведении фортификаций ВСУ на границе.
После этого бывший экс-редактор газеты «Ямпольский край» начал получать угрозы. Так, в прошлом месяце его дачу обстреляли. Он утверждал, что к нападению причастен бывший сотрудник СБУ и ВСУшник.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Кроме того, его дом был обстрелян из гранатомета, применялся дымовой боеприпас.
«Окно пробито насквозь и граната пролетела пять метров по комнате. Траектория и угол, под которым вошла граната, указывают на то, что стреляли с высоты издалека», – сообщил тогда сам журналист в соцсети.
По словам пострадавшего, он сразу же сообщил о случившемся в СБУ, где его заявление проигнорировали.
Примечательно, что Тахтай был внесен в базу подконтрольного украинским спецслужбам скандально известного сайта «Миротворец», где размещаются личные данные людей, которые считаются «врагами Украины».
«Пособник российских военных преступников и оккупантов. Сотрудничество с российскими агрессорами после открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г. Занимается сливом м/расположения военнослужащих ВСУ, НГУ российским террористам», – утверждается на сайте.
Впрочем, это явно высосанные из пальца обвинения, учитывая, что журналист хотя и допрашивался, но находился на свободе, то есть фактажа по его работе на России найти так и не смогли.
При этом сам Тахтай публиковал в соцсетях посты, которые можно расценивать как пророссийские – например, что Украина – это искусственное образование, слепленное из осколков трех империй.
Бывший глава украинского филиала Института стран СНГ, политический обозреватель Владимир Корнилов не сомневается, что Тахтай убит.
«В Сумской области убит (украинские пропагандисты упорно используют слово «помэр») известный в тех местах журналист-расследователь Александр Тахтай, активно критиковавший местную власть и силовиков.
О неслучайности этой смерти говорит тот факт, что всего месяц назад, 2 августа, его квартира была обстреляна (как он полагает, из гранатомета), но его в тот момент дома не оказалось. Позже Тахтай утверждал, что исполнителями теракта против него были действующие сотрудники СБУ и некий офицер, прикомандированный к Сумской областной администрации.
Представляю, какой вой стоял бы по всей Европе несколько лет назад по поводу убийства журналиста, критиковавшего власть. Вспомните убийства Гонгадзе или Александрова! А теперь – тишина! Кому теперь интересно, сколько журналистов и оппозиционеров гибнет на Украине!»,- прокомментировал случившееся Корнилов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: