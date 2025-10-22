«Украина горит, скорее отбирать российские деньги!» – в Европарламенте спорят депутаты от Германии

Западу нельзя больше ждать – пора отобрать у России ее замороженные активы, чтобы передать Украине в виде беспроцентного кредита.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат из Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Спешку она аргументировала тем, что на Украине «все горит» после успешных российских ударов:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине выжить и восстановить страну без процентов… Путин должен заплатить за то, что он сделал в Украине… Дамы и господа, нам действительно пора перестать говорить и начать действовать, потому что в Украине всё горит», – заявила Штрак-Циммерман.

С ней не согласился другой немецкий парламентарий, член комитета ЕП по обороне и безопасности Ганс Нойхофф: