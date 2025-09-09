Украина кишит российской агентурой! – генерал СБУ

Украина наводнена людьми, которые продолжают сотрудничать с Россией.

Об этом в эфире «пятого канала» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество агентуры коллаборантов, диверсантов, шпионов, просто украинских гнид, подножек и грязи Москвы – они кишат, как навозные черви. Вдумайтесь просто в такую цифру. С момента, когда СБУ возглавил Василий Малюк, хотя его и критикую, считаю, как преподаватель заслуженно критикую бывшего курсанта, который был успешным…», – трепался он.

При этом Омельченко выдал тотальные репрессии мясника Малюка против неугодных сотрудников –  за разоблачение «российской агентурной сети».

«Но! С июля 22-го года, когда он возглавил СБУ, обе контрразведки, военная и общая, с помощью своего оперативного агентурного аппарата, с помощью членов нашей организации, разоблачили, взяли под стражу и возбудили уголовные производства за государственную измену и шпионаж более чем против трех тысяч человек.

Вдумайтесь: более 300 кадровых работников спецслужб РФ, обнаружено около полторы сотни агентурных сетей, а это резидентура разветвленная, с резидентом и группой агентов на всю область или несколько областей. Обнаружены агенты в вооруженных силах, в государственных органах, правоохранительных органах и среди гражданского населения и так далее», – развел пропаганду Омельченко.

