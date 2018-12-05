Украина не получит Венедиктова

05.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Челябинский областной суд признал неправомерным решение управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России об отказе в предоставлении временного убежища гражданину Украины Филиппу Венедиктову, воевавшему ополченцем на стороне ДНР.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсант”, уточняя, что рассмотрение проходило в закрытом режиме, поскольку в деле имеются сведения, представляющие собой государственную тайну.

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«На административного ответчика — ГУ МВД России по Челябинской области — возложена обязанность повторно рассмотреть заявление о предоставлении временного убежища. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — говорится в заявлении пресс-службы облсуда.

Отмечается, что в 2014 году житель Кривого Рога Филипп Венедиктов, мобилизованный на службу в ВСУ, перешел на сторону ДНР. Принимал участие в боях под Мариуполем, где был ранен. В 2017 году он поселился в Магнитогорске и попросил российские власти предоставить ему временное убежище по политическим причинам, но в марте 2018 года он получил от ГУ МВД России по Челябинской области отказ.

По словам Венедиктова, региональное управление ФСБ России запретило ему въезд в РФ на том основании, что власти Украины преследуют его как террориста, причем за те действия, которые он совершал, будучи в рядах ополченцев в Донбассе, в том числе за спасение российских добровольцев.

В суде первой инстанции, куда обратился с обжалованием Венедиктов, признал решение органов МВД законным и обоснованным. Но в итоге все же Челябинский областной суд отменил это решение.

«Суд разобрался, разобрались и представители власти, это очень хорошо, я на это надеялся. Все-таки есть гуманные причины для предоставления убежища, и никакого терроризма в моих действиях, в том, что я воевал в Донбассе, нет. Теперь я буду готовить документы, надеюсь, в ближайшее время смогу стать гражданином страны, которую считаю своей родиной. После получения временного убежища, надеюсь, стану участником госпрограммы и получу паспорт по упрощенной схеме», – прокомментировал решение суда бывший ополченец.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее в Госдуме рассказали, что девять ополченцев Донбасса оказались под угрозой выдачи из России на Украину.