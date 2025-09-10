Украина никому здесь не будет нужна даже после перемирия – укро-философ

После войны украинцы едва ли захотят сохранять своё государство.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если все украинцы останутся живы, они не будут хотеть возвращать Украину, которая будет символом несвободы. Не той несвободы, которую приносит Путин, а той, которая рождается внутри Украины.

Они не будут хотеть Украины, не потому что Путин нападает, а потому что, что бы ни случилось, здесь убивают свободу», – сказал Дацюк.