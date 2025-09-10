Украина никому здесь не будет нужна даже после перемирия – укро-философ

После войны украинцы едва ли захотят сохранять своё государство.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если все украинцы останутся живы, они не будут хотеть возвращать Украину, которая будет символом несвободы. Не той несвободы, которую приносит Путин, а той, которая рождается внутри Украины.

Они не будут хотеть Украины, не потому что Путин нападает, а потому что, что бы ни случилось, здесь убивают свободу», – сказал Дацюк.

«Во время войны ценности Майдана были не просто нивелированы. Они были втоптаны в грязь, потом глубоко зарыты и похоронены. Майдан был закопан глубоко в могилу.

А ведь мы думали, что сделали Майдан достоинством. Мы про себя думали, что мы свободны и достойны», – возмутился он.

